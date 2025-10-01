民眾黨下周首場聯合政府研討會 黃國昌：無意為國民黨主席出考題

民眾黨倡議聯合政府理念，選定下周舉辦首場研討會，民眾黨主席黃國昌今天表示，面對民進黨政府持續撕裂社會，民眾黨必須幫助全民找到出路，期待透過學者專家深度對話，以回應台灣當前的現實需要；不過，他也強調，絕無在國民黨主席選舉前出考題的意思。

民眾黨下午舉行中央委員會，會後由黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行檔賴香伶共同舉行記者會，宣布選定在10月9日舉辦「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」首場研討會，屆時也將邀請多位學者專家與會，共同探討聯合政府在台灣實現的可能性。

黃國昌致詞時表示，民眾黨持續推動聯合政府議題，首場研討會選在國慶日前一天，因為本該是全民團結、展望未來的節日，民意基礎僅40%的少數政府卻讓國家陷入四分五裂，面對民進黨政府持續撕裂社會，民眾黨必須幫助全民找到出路，如此才能回應台灣當前現實需要，「這是民眾黨必須承擔的責任與世代承擔的使命。」

賴香伶說明，首場研討會將聚焦聯合政府的理論，透過其他國家聯合政府的實踐案例，藉此啟動團結台灣的政治改革工程，儘管要採取修憲非常困難，仍然希望進行制度性創新實驗，並且在2026年地方選舉優先試行。

賴香伶指出，本次研討會受邀對象包括民眾黨前立委張其祿、文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥、東海大學法律系退休教授林騰鷂、台北大學公行與政治學系教授劉嘉薇、東吳大學政治學系教授蘇子喬，還有民眾黨立委劉書彬等人。

黃國昌表示，民眾黨過去接觸許多政界前輩，當中也不乏民進黨大老，希望未來能有機會公開分享看法，自己將會以學習的心態參與首場研討會。

媒體詢問，是否有國民黨主席候選人表達出席意願，黃國昌聽聞後則說，首場研討會將聚焦在法政學界，後續場次則將會邀請政界前輩，不過絕無在選舉前出考題的意思，面對前所未有的內憂外患，民進黨持續製造對立仇恨，呼籲賴清德總統在發表國慶談話前冷靜思考。

此外，針對花蓮縣光復鄉多起災情，黃國昌也在會中表示，民眾黨副秘書長黃成峻上周率隊前往災區，花蓮縣黨部與立委林憶君團隊也持續支援，而中央黨部也協請台北市建設機械公會，提供小山貓等重機具加速清淤。

周榆修說明，民眾黨在當地成立愛心站，協助提供各式各樣的物資，目前投入11車次協助運送救災物資，黃國昌則感謝廣大志工與各方人士努力。

