綠選對會徵召區設「遺珠條款」 有意角逐2026縣市長開放報名

民進黨備戰2026年地方選戰已成立選舉對策委員會，選對會今天召開第三次會議，除初步盤點全台22個縣市長人選，另設立「遺珠條款」，在沒有辦理初選的縣市、徵召區，預計會有一段公告期，讓所有意爭取提名的民進黨人表達參選意願，避免遺珠之憾。

民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業；儘管規則言明「民調」會是重要協調依據，各派系代表也都接受，但基層黨員仍有部分意見認為，徵召流程不夠公開透明，還是有疑慮，且徵召過程已鎖定特定人選，程序正義上恐也不夠完備。

有鑑於此，民進黨選對會在今天會議中，在沒有辦理初選的縣市、徵召區預計會公告一段時間，讓有意爭取提名的人，有機會直接向選對會召集人徐國勇表達意願，避免遺珠之憾。

與會人士表示，這是一個比較周全的考量，例如一個縣市檯面上有三人公開宣布參選，各具優勢，但檯面下或許也有很適合的參選人，只是還沒有那麼公開表達，全部潛在人選都應該納入選對會討論名單，徵召程序才能服眾。

民進黨發言人吳崢表示，選對會針對每一個選區的狀況進行廣泛的討論，也回報各選區潛在人選、每個選區的狀況，接下來無論是否有要辦理初選的選區，在時程、討論人選，都會加速來進行。

商品推薦