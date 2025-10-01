聽新聞
0:00 / 0:00
綠選對會徵召區設「遺珠條款」 有意角逐2026縣市長開放報名
民進黨備戰2026年地方選戰已成立選舉對策委員會，選對會今天召開第三次會議，除初步盤點全台22個縣市長人選，另設立「遺珠條款」，在沒有辦理初選的縣市、徵召區，預計會有一段公告期，讓所有意爭取提名的民進黨人表達參選意願，避免遺珠之憾。
民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業；儘管規則言明「民調」會是重要協調依據，各派系代表也都接受，但基層黨員仍有部分意見認為，徵召流程不夠公開透明，還是有疑慮，且徵召過程已鎖定特定人選，程序正義上恐也不夠完備。
有鑑於此，民進黨選對會在今天會議中，在沒有辦理初選的縣市、徵召區預計會公告一段時間，讓有意爭取提名的人，有機會直接向選對會召集人徐國勇表達意願，避免遺珠之憾。
與會人士表示，這是一個比較周全的考量，例如一個縣市檯面上有三人公開宣布參選，各具優勢，但檯面下或許也有很適合的參選人，只是還沒有那麼公開表達，全部潛在人選都應該納入選對會討論名單，徵召程序才能服眾。
民進黨發言人吳崢表示，選對會針對每一個選區的狀況進行廣泛的討論，也回報各選區潛在人選、每個選區的狀況，接下來無論是否有要辦理初選的選區，在時程、討論人選，都會加速來進行。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言