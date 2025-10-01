宣誓反綠色迫害成立人權行動聯盟 羅智強首倡公平對待陸配

國民黨立委羅智強今號召立委、律師成立「人權行動聯盟」，宣誓反綠色迫害。他批評，賴清德總統為意識形態肅清異己，尤其陸配首當其衝，今天再不站出來，迫害層面恐擴大；聯盟接下來除有律師團協助訴訟外，也會研究如何從法制約束執政者政治迫害，這也是他參選國民黨主席的政見之一。

羅智強今在立法院開記者會宣布成立「人權行動聯盟」，立委陳玉珍及游顥、前立委蔡壁如等人都到場聲援，眾多律師也加入行列。羅智強批評，賴政府只因不同政治立場就肅清異己，打掉所謂不合群的「雜質」，尤其陸配首當其衝。

陸配、南投縣前議員史雪燕表示，自己當選兩次議員都合法，但在卸任兩年後卻遭政府錯誤引用國籍法來將她解職，這是政治迫害及打壓，這也讓她感受到台灣司法所謂「恐龍法官」。

同為陸配並遭解職的花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華才剛開口就哽咽，期間多次拭淚。她表示，自己嫁到台灣28年相夫教子，怎麼被質疑「不忠於台灣？」內政部根本只看到表面，如同勘災只是走馬看花。

羅智強指出，過去陳水扁、蔡英文執政時期都不像賴總統這樣處處刁難陸配，造成多少妻離子散，骨肉分離的憾事，若今日自己不站出來，這些迫害將會發生在每一個人身上。

羅智強提到，為司法迫害人權發聲是自己參選黨主席政見之一，即便未當選，人權行動聯盟也會繼續奮鬥下去。他將捐出書款50萬元作為啟動基金，除成立人權大律師團協助訴訟、憲法官司外，也將做法制研究如何約束執政者的政治迫害。

游顥批評，史雪燕卸任後遭撤職現象不只發生在南投，賴總統的獨裁、針對陸配都只是冰山一角，今天若不站出來反對綠色迫害，未來對人權更大的迫害也是可預期的。

陳玉珍說，收到不只一位陸配遇到骨肉分離危機，求助無門的陳情案；政府官員不可能沒讀過憲法，是恣意解釋法律，陸配拿到身分證就是中華民國公民，政府卻剝奪他們的人權。

民眾黨前立委蔡壁如提到，民眾黨不分區立委名單第二輪中有陸配李貞秀，都是經過合法提名的人選，若屆時中選會又說不符資格，那真的是司法破產。

律師李岳洋說明，以憲政體制而言，兩岸關係是區分為「台灣地區」及「大陸地區」，而非「兩國」，因此談不上雙重國籍。律師沒有政治立場，只是依法論法，政府不應以「國籍法」剝奪人民參政權。

人權行動聯盟發言人、律師唐大鈞則說，政府擺明是利用法制度缺陷變相剝奪基本權利，既然陸配已經取得中華民國國籍，就應該平等享受相同權利，政府應該不分先來後到，完整人民的基本權利保障。 國民黨立委羅智強今在立法院開記者會宣布成立「人權行動聯盟」，遭解職的花蓮縣富里鄉學田村前村長、陸配鄧萬華也到場，但才剛開口就哽咽。記者李成蔭／攝影 國民黨主席候選人、立委羅智強（右二）、立委游顥（左一）、立委陳玉珍（左二）、南投縣前議員史雪燕（右一）等，下午在立法院舉行「反綠色迫害、人權行動聯盟成立」記者會，宣布「人權行動聯盟」正式成立。記者曾學仁／攝影 國民黨立委羅智強（中）今在立法院開記者會宣布成立「人權行動聯盟」。記者李成蔭／攝影 國民黨立委羅智強（中）今在立法院開記者會宣布成立「人權行動聯盟」，眾多立委、律師到場。記者李成蔭／攝影

