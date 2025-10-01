台南初選倒數3月！陳亭妃接下經濟委員會召委：為災後台南守護預算

立法院8個常設委員會今皆推舉選出召委，民進黨立委陳亭妃出任經濟委員會召委，她表示，雖然剩最後3個月將進入台南市長初選，但台南經丹娜絲颱風受創嚴重，這3個月更重要是要幫台南顧好重建經費，擔任召委可確保「顧好預算、爭取更多經費幫忙台南災後重建。」

民進黨2026年縣市長提名在即，多數有意爭取地方首長的民進黨內立委陸續投入地方競選行程，陳亭妃除已連續數個會期擔任經濟委員會政策小組召集人外，本會期更出任經濟委員會召委。

陳亭妃表示，雖然剩最後3個月即將進入初選，但台南經過丹娜絲颱風後受創嚴重，其重建及復原都需要相當的時間及經費，因此這3個月更重要的是要幫台南顧好重建的經費。

陳亭妃坦言，無論是剛通過的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算」或接下來擬審查「115年中央政府總預算案」，對於台南的災後重建動輒得咎，擔任召委確保可顧好預算、爭取更多經費幫忙台南災後重建。

談及立法院工作量是否會影響未來初選步調？陳亭妃表示，自己已在台南市37區用比別人更多的時間、體力、精力服務8年，如今自己心心念念的，莫過於盡快協助台南災後復原、家園重建，並為所有台南市民爭取預算、守護預算。

