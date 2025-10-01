快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

駐瑞典代表谷瑞生將離任 感謝並籲請各界續支持台灣

中央社／ 斯德哥爾摩1日專電

瑞典代表谷瑞生將前往德國就任，9月26日在駐瑞典代表處舉辦的歡送會上，他說對政經學媒、使節團與僑界表達感謝，並重申台灣在國際舞台上的重要地位與共同責任。

谷瑞生首先對於台灣日前遭受強颱侵襲造成重大人員傷亡，感謝瑞典各界表達慰問。他感謝駐瑞典代表處人員、瑞典政府及國會友人、各大學與智庫、民間團體及外交使團多年來的支持與合作，使台瑞關係不斷深化。

谷瑞生指出，過去3年雙方交流成果豐碩，包含國會友台小組多次提案與質詢、國會議員密集訪台，以及學術與文化機構的積極合作，充分展現台灣與瑞典共享民主、自由與人權價值的堅實連結。

在談及台灣的國際角色時，谷瑞生強調，台灣是全球供應鏈及戰略安全的關鍵樞紐，生產超過9成高階晶片與AI伺服器，並位處全球最重要的航運通道。

然而，台灣仍無法參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際機制。谷瑞生感謝瑞典政府多次表態支持台灣有意義的國際參與，並對中國對台軍事施壓嚴正表達關切，強調台海和平穩定攸關全球經濟與國際安全。

瑞典國會議員兼台瑞典國會友好協會副主席馬提亞（Mathias Tegnér）致詞表示，近年瑞典政界友台力道強勁，瑞典國會更以跨黨派實際行動多次展現堅定支持，他有幸於訪台期間見證台灣深厚民主經濟的傲人成就，感謝谷瑞生任內強化瑞典跨黨派友台動能。

瑞典國會議員暨國會前副議長芙娜薇（LottaHohnsson Fornarve）應邀致詞表示，近年台灣和瑞典關係緊密，樂見雙邊深化交流，她有機緣曾參團造訪台，盛讚台灣民主價值及經濟成就，也祝福谷瑞生履新順利。

國會議員兼友好協會成員高亞里（Nima Gholam AliPour）也致詞感謝谷瑞生多次運用淺顯易懂的說明，讓國會同僚全面瞭解相關議題，其任內積極推動瑞典國會友台力量，深化兩國關係。

此外，為感謝台瑞典經濟合作會議（JBC）共同主席暨愛立信公司副總裁貝克（Mikael Bäck）多年致力強化雙邊經貿合作，谷瑞生特別頒贈感謝獎盃及感謝狀。貝克表示，谷瑞生是其自接任JBC共同主席以來認識的第一位合作夥伴，過去3年雙邊在諸多重要議題上取得具體成果，充分展現谷瑞生對深化台瑞經貿往來的用心。

最後，谷瑞生以「告別不是結束，而是期待再會」作結，並懇請各界繼續支持其繼任者及駐瑞典代表處團隊。他強調，台灣已具備堅實的經貿韌性與優勢，在多項關鍵領域中展現國際領導力。展望未來，台灣仍需要國際各方聲援與支持，期能為全球和平、穩定、繁榮共同作出貢獻。

瑞典 議員

延伸閱讀

南排灣文物自瑞典返屏東開展 族人盼找回祖先技藝

享另類諾貝爾獎美譽！瑞典「優質民生獎」揭曉 唐鳳膺殊榮

無人機頻繁干擾北歐機場 瑞典專家警告「擊落恐非最佳解」

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤由納稅人埋單

相關新聞

美國聯邦政府關門停擺效應 AIT臉書發文也停了

台灣時間1日12時，美東時間午夜時分，因美國國會未能通過撥款，美國聯邦政府在2019年以來迎來首次關門停擺，美國在台協會...

民眾黨2026年選舉開跑 首波敲定北市、竹市6選區提7人

備戰2026年地方選舉，民眾黨今天公布首波直轄市及縣市議員提名選區，分別為台北市第一選區、第二選區、第四選區及第六選區，...

吳思瑤接任民進黨政策會執行長 嘆「換位置一樣苦命」

民進黨主席賴清德今天在中常會宣布，中央黨部政策會執行長王義川已請辭，由剛剛卸下民進黨立院黨團幹事長職務的立委吳思瑤接任。...

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，捲入風暴的「菱傳媒」宣布熄燈，外界質疑此事件是否影響藍白合，今新北市民進黨議員顏蔚慈...

宣誓反綠色迫害成立人權行動聯盟 羅智強首倡公平對待陸配

國民黨立委羅智強今號召立委、律師成立「人權行動聯盟」，宣誓反綠色迫害。他批評，賴清德總統為意識形態肅清異己，尤其陸配首當...

台南初選倒數3月！陳亭妃接下經濟委員會召委：為災後台南守護預算

立法院8個常設委員會今皆推舉選出召委，民進黨立委陳亭妃出任經濟委員會召委，她表示，雖然剩最後3個月將進入台南市長初選，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。