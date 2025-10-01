駐瑞典代表谷瑞生將離任 感謝並籲請各界續支持台灣

駐瑞典代表谷瑞生將前往德國就任，9月26日在駐瑞典代表處舉辦的歡送會上，他說對政經學媒、使節團與僑界表達感謝，並重申台灣在國際舞台上的重要地位與共同責任。

谷瑞生首先對於台灣日前遭受強颱侵襲造成重大人員傷亡，感謝瑞典各界表達慰問。他感謝駐瑞典代表處人員、瑞典政府及國會友人、各大學與智庫、民間團體及外交使團多年來的支持與合作，使台瑞關係不斷深化。

谷瑞生指出，過去3年雙方交流成果豐碩，包含國會友台小組多次提案與質詢、國會議員密集訪台，以及學術與文化機構的積極合作，充分展現台灣與瑞典共享民主、自由與人權價值的堅實連結。

在談及台灣的國際角色時，谷瑞生強調，台灣是全球供應鏈及戰略安全的關鍵樞紐，生產超過9成高階晶片與AI伺服器，並位處全球最重要的航運通道。

然而，台灣仍無法參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際機制。谷瑞生感謝瑞典政府多次表態支持台灣有意義的國際參與，並對中國對台軍事施壓嚴正表達關切，強調台海和平穩定攸關全球經濟與國際安全。

瑞典國會議員兼台瑞典國會友好協會副主席馬提亞（Mathias Tegnér）致詞表示，近年瑞典政界友台力道強勁，瑞典國會更以跨黨派實際行動多次展現堅定支持，他有幸於訪台期間見證台灣深厚民主經濟的傲人成就，感謝谷瑞生任內強化瑞典跨黨派友台動能。

瑞典國會議員暨國會前副議長芙娜薇（LottaHohnsson Fornarve）應邀致詞表示，近年台灣和瑞典關係緊密，樂見雙邊深化交流，她有機緣曾參團造訪台，盛讚台灣民主價值及經濟成就，也祝福谷瑞生履新順利。

國會議員兼友好協會成員高亞里（Nima Gholam AliPour）也致詞感謝谷瑞生多次運用淺顯易懂的說明，讓國會同僚全面瞭解相關議題，其任內積極推動瑞典國會友台力量，深化兩國關係。

此外，為感謝台瑞典經濟合作會議（JBC）共同主席暨愛立信公司副總裁貝克（Mikael Bäck）多年致力強化雙邊經貿合作，谷瑞生特別頒贈感謝獎盃及感謝狀。貝克表示，谷瑞生是其自接任JBC共同主席以來認識的第一位合作夥伴，過去3年雙邊在諸多重要議題上取得具體成果，充分展現谷瑞生對深化台瑞經貿往來的用心。

最後，谷瑞生以「告別不是結束，而是期待再會」作結，並懇請各界繼續支持其繼任者及駐瑞典代表處團隊。他強調，台灣已具備堅實的經貿韌性與優勢，在多項關鍵領域中展現國際領導力。展望未來，台灣仍需要國際各方聲援與支持，期能為全球和平、穩定、繁榮共同作出貢獻。

