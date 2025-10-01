快訊

民眾黨2026年選舉開跑 首波敲定北市、竹市6選區提7人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
備戰2026年地方選舉，民眾黨今天公布首波直轄市及縣市議員提名選區。圖／取自民眾之聲YouTube頻道
備戰2026年地方選舉，民眾黨今天公布首波直轄市及縣市議員提名選區。圖／取自民眾之聲YouTube頻道

備戰2026年地方選舉，民眾黨今天公布首波直轄市及縣市議員提名選區，分別為台北市第一選區、第二選區、第四選區及第六選區，還有新竹市第一選區、第五選區等，除了新竹市第一選區提名2人，其餘選區皆以提名1人為原則，其餘選區將採取先易後難的方式逐步公告。

民眾黨下午舉行中央委員會後記者會，民眾黨主席黃國昌表示，選舉決策委員會昨天召開第二次會議，中央委員會今天決議公告2026年第一波直轄市及縣市議員提名區域，分別為台北市第一選區、第二選區、第四選區及第六選區，另外還有新竹市第一選區、第五選區等。

黃國昌說明，除了新竹市第一選區提名2人，其餘選區皆以提名1人為原則，中央委員會今天開始公告，為期5個工作日直到10月9日，民眾黨會依照黨代表大會通過的提名條例、中央委員會通過的提名辦法加以進行。

黃國昌說，針對2026年地方選舉，民眾黨採取先易後難的方式，接下來會分階段、分區逐步公告，希望吸引更多優秀人才與團隊投入公職服務。

根據民眾黨公布的首波提名選區，除了新竹市第五選區（香山區）以外皆有現任議員，分別為台北市第一選區（北投/士林）黃瀞瑩、第二選區（內湖／南港）陳宥丞、第四選區（中山／大同）林珍羽、第六選區（大安／文山）張志豪，還有新竹市第一選區（東區）宋品瑩、李國璋等人。

新竹 民眾黨 黃國昌 黃瀞瑩 陳宥丞 林珍羽

