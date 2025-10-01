外交部譴責中國2758號決議立場文件 創造犯台法理

中國昨天發布聯大2758號決議立場文件，聲稱該決議體現一中原則。外交部今天痛斥該文件「顛倒是非」，意圖改變台海現狀，為未來武力犯台創造法理基礎，並列出三大重點理解該決議，強調只有台灣經由民主程序所選出的政府才有權代表台灣。

中國官方9月30日晚間發布「中方關於聯大第2758號決議的立場文件」，聲稱該決議「乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，「合法性不容挑戰」。而「美國等一些國家歪曲挑戰」這一決議，是踐踏「不干涉內政」等國際關係基本準則。

外交部下午透過新聞稿予以最嚴厲的譴責，痛斥該文件「顛倒是非」，刻意誤導國際視聽，意圖為其改變台海現狀，為未來武力侵犯台灣創造法理基礎。

外交部強調，中華人民共和國未曾統治台灣，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是現狀，也是國際社會公認的事實。只有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及多邊國際機制代表台灣2300萬人民。

外交部重申，中國惡意將聯大第2758號決議與其所謂「一中原則」掛勾，然而事實上該決議只決定「將蔣介石代表從其在聯合國及其相關組織中非法佔據的地位驅逐（Expel forthwith the representatives of ChiangKai-shek from the place which they unlawfully occupy atthe United Nations and in all the organizations related toit.）」，全文未曾提及台灣，更從未就此認定台灣主權歸屬，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣及台灣人民，中國錯誤詮釋聯大2758號決議，用以論證國際已形成「一中原則」，不僅是顛倒是非、荒謬至極，更凸顯中國意圖破壞以規則為基礎的國際秩序。

至於聯大第2758號決議相關爭議的正確理解，外交部列出三大重點表示：一、聯大第2758號決議與台灣無關，該決議並未排除台灣參與聯合國體系及其他多邊論壇。二、中國為孤立台灣而故意誤用聯大第2758號決議，並曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利。其作為與「聯合國憲章」堅持的普遍性原則相互矛盾。三、中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國更從未統治台灣，只有台灣經由民主程序所選出的政府才有權在聯合國體系及其他國際組織代表台灣。

外交部強調，二戰結束後，具國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

外交部進一步指出，反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

外交部表示，聯合國秘書處長期屈從中國，錯誤詮釋聯大第2758號決議，打壓中華民國台灣的國際參與，意圖限縮各國自由選擇的權利。此舉不僅與「聯合國憲章」堅持的普遍性原則相互矛盾，更凸顯聯合國的偏頗與無能。

外交部嚴正聲明，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。針對中方近來大肆進行不實的「法律戰」，以強化其「台灣問題內政化」的論據，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定，台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀外，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述，台灣將持續與理念相近國家密切合作，共同確保區域及台海的和平，以及印太地區的安全繁榮。

