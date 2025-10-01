聽新聞
美國聯邦政府關門停擺效應 AIT臉書發文也停了
台灣時間1日12時，美東時間午夜時分，因美國國會未能通過撥款，美國聯邦政府在2019年以來迎來首次關門停擺，美國在台協會（AIT）稍早透過臉書指出，「由於撥款問題未決，本社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。 」
AIT指出，在撥款問題未決期間，美國在台協會（台北辦事處及高雄分處）以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務；在辦公全面恢復之前，此帳號除發布緊急安全資訊外將不再更新。更多有關各項服務和辦公現況的資訊，請上travel.state.gov。
