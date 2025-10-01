日本工商會發布白皮書 兩岸關係首度納入

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北市日本工商會理事長相馬伸一郎（右）遞交白皮書給國發會主委葉俊顯（左）。記者林澔一／攝影
台北市日本工商會理事長相馬伸一郎（右）遞交白皮書給國發會主委葉俊顯（左）。記者林澔一／攝影

日本工商會發布並向國發會遞交2025年「白皮書」，對台灣提出包括能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿在內的多項建言，特別的是，兩岸關係在此次白皮書首度被納入，直言地緣政治風險已成外商投資台灣的重要考量，日本工商會呼籲政府正視並改善。

為實現「台日無縫合作並共同發展經濟」願景，今年日本工商會提出4點建議，包括優化投資環境，呼籲政府解決缺電、缺人才、缺工問題，建立穩定兩岸關係與國內情勢，並建構開放且韌性的資本市場。

白皮書指出，近年台灣陸續興建許多AI資料中心及半導體製造廠，預估用電需求將大增，但目前所有核電廠均處於停止運轉狀態，且再生能源的增加也須強化輸配電網韌性，商會雖瞭解邁向脫碳的必要性，仍強烈請求台灣政府能考量現實問題，對於供電穩定性儘速且徹底採取因應措施。

至於首次納入的兩岸關係，白皮書提到，大陸近年提高部分台灣產品關稅，並頻繁進行軍事演習，導致台海局勢日益緊張，企業普遍視為重大投資風險，若兩岸關係持續惡化，將直接影響外商在台投資意願，因此呼籲政府建立安全、穩定的對外環境，降低政治風險，讓企業能專注於長期事業規劃。

日本工商會理事長相馬伸一郎也表示，日商來台投資，當然也會考慮「台灣有事」，因此今年白皮書首度將兩岸關係議題納入，同時也關切台灣「朝小野大」狀況，包含近來大罷免投票，很多事情中央說可以，但是到地方又不行，這對於日本企業來說比較頭痛與傷腦筋。

