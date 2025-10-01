聽新聞
黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」
民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，捲入風暴的「菱傳媒」宣布熄燈，外界質疑此事件是否影響藍白合，今新北市民進黨議員顏蔚慈詢問新北市長侯友宜是否也憂心被狗仔偷拍。侯竟笑回「一點都不擔心，也從來沒有感覺被偷拍，也歡迎狗仔來跟我，代表有這個行情」。
侯友宜說，他到哪裡人家都認識他，他每天就是上班下班跑行程，不然就是回家，狗仔幹嘛要跟他?且這個議題也跟市政無關。
顏蔚慈說，侯市長雖不是黃國昌的政敵，黃沒必要跟監市長，但做為政治人物養狗仔跟蹤政敵拿來做政治攻擊，請問市長有何看法?侯友宜說，自己本身最重要，他覺得還是不要違法犯紀，查有實據該怎麼處理就怎麼處理，他學法律覺得還是要有證據。
議員詢問對於黃國昌的行為是否合理？侯則回應，他對此議題不感興趣，這種事情自己不要做就好了。議員則提醒侯友宜，大家看到藍白合還是會在新北發酵，藍白再怎麼親密，還是要畫一條紅線，尤其要提醒黃國昌的潛在政敵劉和然副市長，究竟是否有狗仔出沒。
