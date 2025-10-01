快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜笑稱自己從不擔心被狗仔擔心，還稱歡迎被跟拍代表有行情。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜笑稱自己從不擔心被狗仔擔心，還稱歡迎被跟拍代表有行情。記者林媛玲／攝影

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，捲入風暴的「菱傳媒」宣布熄燈，外界質疑此事件是否影響藍白合，今新北市民進黨議員顏蔚慈詢問新北市長侯友宜是否也憂心被狗仔偷拍。侯竟笑回「一點都不擔心，也從來沒有感覺被偷拍，也歡迎狗仔來跟我，代表有這個行情」。

侯友宜說，他到哪裡人家都認識他，他每天就是上班下班跑行程，不然就是回家，狗仔幹嘛要跟他?且這個議題也跟市政無關。

顏蔚慈說，侯市長雖不是黃國昌的政敵，黃沒必要跟監市長，但做為政治人物養狗仔跟蹤政敵拿來做政治攻擊，請問市長有何看法?侯友宜說，自己本身最重要，他覺得還是不要違法犯紀，查有實據該怎麼處理就怎麼處理，他學法律覺得還是要有證據。

議員詢問對於黃國昌的行為是否合理？侯則回應，他對此議題不感興趣，這種事情自己不要做就好了。議員則提醒侯友宜，大家看到藍白合還是會在新北發酵，藍白再怎麼親密，還是要畫一條紅線，尤其要提醒黃國昌的潛在政敵劉和然副市長，究竟是否有狗仔出沒。

藍白合 黃國昌 侯友宜 偷拍

延伸閱讀

黃國昌：105號碼頭案是吹哨者協會與菱傳媒合作

下任市長會尊重大巨蛋選址？ 侯友宜：回歸專業、別回歸政治

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

吹哨者協會資金來源被疑 黃國昌：民眾捐款支持加自己貼錢

相關新聞

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，捲入風暴的「菱傳媒」宣布熄燈，外界質疑此事件是否影響藍白合，今新北市民進黨議員顏蔚慈...

吳思瑤接任民進黨政策會執行長 嘆「換位置一樣苦命」

民進黨主席賴清德今天在中常會宣布，中央黨部政策會執行長王義川已請辭，由剛剛卸下民進黨立院黨團幹事長職務的立委吳思瑤接任。...

新召委出爐！翁曉玲與莊瑞雄擊掌燦笑 「少一點對立衝突」

立法院第11屆第四會期1日改選委員會召委，國民黨立委翁曉玲當選司法法制委員會召委。事後，她在臉書貼出與民進黨籍召委莊瑞雄...

日本工商會發布白皮書 兩岸關係首度納入

日本工商會發布並向國發會遞交2025年「白皮書」，對台灣提出包括能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿在內的多項建言，特...

前立委莊競程、洪慈庸 出任台灣智庫正副執行長

台灣智庫宣布人事調整，由前立委莊競程出任新任執行長，前立委洪慈庸則擔任副執行長。台灣智庫董事會期許新人事注入政策研究與交...

駐歐盟代表謝志偉慶雙十 強調台灣非問題而是答案

新任駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉9月30日晚間在布魯塞爾主持114年國慶酒會。他強調，台灣不是中國的一部分，他聽到所謂「台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。