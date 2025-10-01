黃國昌：105號碼頭案是吹哨者協會與菱傳媒合作

快訊

中央社／ 台北1日電

媒體報導，菱傳媒社長陳申青坦承創刊號「105號系列碼頭案」內容來自民眾黨主席黃國昌。黃國昌今天表示，該案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成，並與菱傳媒合作，他查案子是不分顏色的。

鏡報新聞網日前報導，黃國昌培養跟拍集團事件延燒，捲入事件的「菱傳媒」確定停刊。媒體報導，「菱傳媒」社長陳申青指稱，「台中顏清標105號碼頭案」、「黑幫寶和會內幕」等獨家報導等都來自黃國昌。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，「菱傳媒本來就要收攤了，他們錢早就燒完了，在媒體界應該是大家都知道的事，台鋼就沒有要再給錢了」。

黃國昌說明，「105號碼頭案」從頭到尾就是吹哨者協會調查完成，當時是跟菱傳媒合作，但菱傳媒找誰寫稿他沒有多過問，105號台中碼頭案也成為菱傳媒成立後第1年就獲獎的合作。

媒體詢問，105號碼頭案是否會影響他和國民黨立委顏寬恒間的關係。黃國昌回應，「不會，大家都知道我的個性」，他強調，當初他不是立委，已經回到民間社會，就是一介平民，50%的時間執行律師業務、50%時間拿來做公益揭弊吹哨者保護的事。

黃國昌解釋，當時他在查案子是不分顏色，大家可以去看「KCI國昌調查局」最後1集，主題是非法電玩業如何變成合法，這案子是他第1個揭露、調查，後來該案已經起訴，檢察官、調查局那個案子的所有資料，都是他們蒐集的。

黃國昌上午稱台中105號碼頭案從頭到尾就是吹哨者協會調查完成，不過菱傳媒前總編蔡日雲反駁，指有很多媒體工作者走訪奔波，不必攬功，甚至協會提供表格有很多錯誤。

民眾黨下午召開中央委員會後記者會，黃國昌強調，在上午受訪之前，他從沒說過自己與105號碼頭有任何關係，因為當時決定吹哨者協會退居幕後，給媒體就給媒體，這樣子的他，怎麼會想要攬功呢。他說，媒體問他，他誠實回答，沒有攬功之意。

