駐歐盟代表謝志偉慶雙十 強調台灣非問題而是答案

新任駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉9月30日晚間在布魯塞爾主持114年國慶酒會。他強調，台灣不是中國的一部分，他聽到所謂「台灣問題」會感到惱怒，因為「台灣不是問題，台灣就是答案」。

這是謝志偉履新約一週以來的第一場公開活動，眾多歐洲及各國賓客到場祝賀。

謝志偉致詞時說，他很感動，也很高興看到這麼多朋友齊聚一堂展現對台灣的支持。

他表示，台灣人可以自豪地說，「台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣不是中國的一省」。他打趣道，中國共產黨的英文縮寫CCP也可解讀為China canpunish（中國可以懲罰）。

謝志偉說：「身為一個自由的台灣人，我敢說『中國可以懲罰，而台灣可以幫忙（Taiwan can help）』。我們敢於說出自己的想法，敢於動腦和運用理性，這就是台灣與中國的不同。」

他強調：「我們的DNA與中國不一樣。在今天的中國，DNA可解讀為『不要問』（Do not ask）；而我們的DNA是遵循18世紀哲學家康德（Immanuel Kant）的呼籲：『敢於獨立思考』（Sapere Aude）。」

隨後，歐洲議會友台小組主席蓋勒（MichaelGahler）致詞說，他剛結束摩爾多瓦選舉觀察行程，當地公民捍衛了歐洲生活方式，反對俄羅斯的威嚇和操控企圖，凸顯歐洲公民和台灣人民作為自由人所共享的核心理念和希望。

蓋勒提到，聯合國2758號決議並未提及台灣，中國必須停止在台灣周圍的軍事挑釁。

他還說：「歐洲必須在強化多邊主義和改革國際社會方面發輝主導作用，在這努力過程中，台灣也將一直是我們珍貴可靠的夥伴。」

比利時國會友台小組共同主席范荷芙（Els VanHoof）致詞時表示，台灣的力量不只是防禦性，台灣在半導體、人工智慧（AI）、供應鏈安全等關鍵領域表現傑出，使台灣成為歐洲尋求多元化的理想夥伴。

她說，比利時國會和法蘭德斯議會（FlemishParliament）曾通過決議，一再強調維護台灣海峽現狀的必要性、聯合國2758號決議並未定義台灣地位，且支持台灣有意義參與國際組織。

長期挺台的前比利時國會議員達爾曼（GeorgesDallemagne）接受中央社訪問時指出，台灣的安全對歐洲來說至關重要，不只是因為經濟和穩定，也是因為這攸關歐洲和國際社會在第二次世界大戰之後試圖建立起來的世界秩序。

達爾曼強調，歐洲人必須瞭解，中國不僅威脅恐嚇台灣、企圖破壞台灣的穩定，對歐洲也同樣如此，中國如今是一個對歐洲民主、自主權和安全有負面影響的大國。

酒會由馬戲藝術家張書寰的表演開場，駐歐盟代表處副代表馬博元伉儷接著領唱國歌。現場邀請在比利時經營「茶蘊．福爾摩沙」（FORMOSA brew）品牌的林宜君介紹台灣茶，她也才剛參加9月底的布魯塞爾茶展（Brussels Tea Festival）。

