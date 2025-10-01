前立委莊競程、洪慈庸 出任台灣智庫正副執行長

快訊

中央社／ 台北1日電
台灣智庫宣布人事調整，由前立委莊競程出任新任執行長，前立委洪慈庸（圖）則擔任副執行長。圖／聯合報系資料照片
台灣智庫宣布人事調整，由前立委莊競程出任新任執行長，前立委洪慈庸則擔任副執行長。台灣智庫董事會期許新人事注入政策研究與交流新動能，並持續與社會對話。

台灣智庫董事會今天透過新聞稿表示，莊競程具備深厚的專業背景與公共事務經驗，其加入將為智庫注入新動能，期盼進一步深化政策研究能量，並推動國內外交流合作，持續為建構正常化國家、落實自由民主及追求幸福社會努力。

台灣智庫指出，莊競程為台灣大學醫學工程學研究所博士、交通大學生物醫學工程研究所助理教授，長期投入公共事務與社會參與，曾任第10屆立法委員及行政院中部聯合服務中心執行長。在立法委員任內，莊競程秉持生醫專業積極推動醫療健康政策、生育及育兒津貼補助與民生政策等，並關注地方與交通基礎建設、區域均衡發展及提升勞工福祉。

台灣智庫認為，莊競程憑藉地方治理與公共政策歷練，將致力於強化台灣智庫在國際政策交流平台的角色，進一步鏈結國內外資源，並將發揮其生醫專業，積極推動整合國內生醫產業發展，回應台灣社會與國際情勢需求。

台灣智庫董事會強調，隨著新任執行長上任，台灣智庫將持續秉持專業、前瞻與公共價值導向的核心精神，深化戰略研究、公共治理與國際合作。同時搭配前立委洪慈庸出任副執行長，其具備立法院問政及公共政策經驗，將在未來協助推動智庫研究與社會倡議工作。

台灣智庫董事會期盼，兩位新任主管的加入，能在瞬息萬變的國際環境中，為台灣政策思考與國家發展，提供更具深度的研究成果與行動方案，並持續扮演政策交流與社會對話的重要平台。

莊競程 洪慈庸

