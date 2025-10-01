吳思瑤接任民進黨政策會執行長 嘆「換位置一樣苦命」
民進黨主席賴清德今天在中常會宣布，中央黨部政策會執行長王義川已請辭，由剛剛卸下民進黨立院黨團幹事長職務的立委吳思瑤接任。吳思瑤受訪時開玩笑地感嘆，「換位置一樣苦命」。
賴清德表示，吳思瑤除了深知地方民意需求，也非常了解國會議事運作，一直是行政、立法部門的溝通橋梁，期許她能襄助黨秘書長徐國勇，和行政、立法部門、地方黨部溝通，精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需。
吳思瑤會後受訪也闡述了她接任政策會執行長後的工作重點。她表示，首要任務是協助行政及立法部門，推動本會期的優先法案，並針對今年度的中央政府總預算，與國人進行政策面向的溝通與報告。她期盼能透過政策的產出與溝通，讓法案內容更精實，並爭取跨黨派的支持，讓預算審查回歸理性，照顧人民的需求。
在吳思瑤受訪前，民進黨立委王定宇說，繞了一圈，吳思瑤還是回到這個辦公室。吳思瑤則笑稱，換了一個位置，一樣是苦命。她期許自己能夠善用過去在立法院擔任黨團幹事長的經驗，讓行政立法之間的步調更加一致，共同為國家社會做出貢獻。
