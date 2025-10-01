快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德今天在中常會宣布，中央黨部政策會執行長王義川已請辭，由剛剛卸下民進黨立院黨團幹事長職務的立委吳思瑤接任。吳思瑤受訪時開玩笑地感嘆，「換位置一樣苦命」。

賴清德表示，吳思瑤除了深知地方民意需求，也非常了解國會議事運作，一直是行政、立法部門的溝通橋梁，期許她能襄助黨秘書長徐國勇，和行政、立法部門、地方黨部溝通，精準掌握輿論議題，快速反映人民生活所需。

吳思瑤會後受訪也闡述了她接任政策會執行長後的工作重點。她表示，首要任務是協助行政及立法部門，推動本會期的優先法案，並針對今年度的中央政府總預算，與國人進行政策面向的溝通與報告。她期盼能透過政策的產出與溝通，讓法案內容更精實，並爭取跨黨派的支持，讓預算審查回歸理性，照顧人民的需求。

在吳思瑤受訪前，民進黨立委王定宇說，繞了一圈，吳思瑤還是回到這個辦公室。吳思瑤則笑稱，換了一個位置，一樣是苦命。她期許自己能夠善用過去在立法院擔任黨團幹事長的經驗，讓行政立法之間的步調更加一致，共同為國家社會做出貢獻。

相關新聞

黃國昌被爆養狗仔攻擊政敵 侯友宜笑：歡迎狗仔跟監我「代表有行情」

民眾黨主席黃國昌被爆養狗仔跟監政敵，捲入風暴的「菱傳媒」宣布熄燈，外界質疑此事件是否影響藍白合，今新北市民進黨議員顏蔚慈...

吳思瑤接任民進黨政策會執行長 嘆「換位置一樣苦命」

民進黨主席賴清德今天在中常會宣布，中央黨部政策會執行長王義川已請辭，由剛剛卸下民進黨立院黨團幹事長職務的立委吳思瑤接任。...

新召委出爐！翁曉玲與莊瑞雄擊掌燦笑 「少一點對立衝突」

立法院第11屆第四會期1日改選委員會召委，國民黨立委翁曉玲當選司法法制委員會召委。事後，她在臉書貼出與民進黨籍召委莊瑞雄...

美國聯邦政府關門停擺效應 AIT臉書發文也停了

台灣時間1日12時，美東時間午夜時分，因美國國會未能通過撥款，美國聯邦政府在2019年以來迎來首次關門停擺，美國在台協會...

日本工商會發布白皮書 兩岸關係首度納入

日本工商會發布並向國發會遞交2025年「白皮書」，對台灣提出包括能源轉型、投資環境、兩岸情勢及國際經貿在內的多項建言，特...

前立委莊競程、洪慈庸 出任台灣智庫正副執行長

台灣智庫宣布人事調整，由前立委莊競程出任新任執行長，前立委洪慈庸則擔任副執行長。台灣智庫董事會期許新人事注入政策研究與交...

