聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌連柯文哲都跟拍？ 王世堅：連尊師重道都不懂
民眾黨主席黃國昌「跟拍門」爭議持續，媒體報導指控，黃國昌跟拍對象不只綠營政治人物，疑似也包括民眾黨前主席柯文哲。民進黨立委王世堅今天表示，世風日下，黃國昌竟然連尊師重道都不懂，很多書他要好好重新讀。
王世堅指出，他對中央社記者和黃國昌合作這件事全然不了解，不過希望黃國昌能夠勇敢面對，既然過去敢強烈質疑、挑戰別人，現在也同樣要接受挑戰、質疑。
王世堅說，黃拍誰大家都沒什麼意見，但如果拍他口口聲聲要維護捍衛的柯文哲，社會會看得很清楚，黃國昌當然必須說明。
