吹哨者協會資金來源被疑 黃國昌：民眾捐款支持加自己貼錢

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌遭指控培養狗仔跟拍集團。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，引來民進黨立委林楚茵質疑資金來源，捲入該事件的「菱傳媒」昨天也宣布停刊。黃國昌今天受訪時表示，公益揭弊吹哨者保護協會得到許多民眾支持，所有捐款經過會計師認證乾乾淨淨，「從來就不是為了營利，我是貼錢在做。」

菱傳媒昨天召集同仁返社開會，社長陳申青會中宣布「即日起停刊」，黃國昌上午在立法院受訪時說，菱傳媒本來就計劃收攤，最大股東台鋼沒有要給錢，「他們的錢早就燒完了，在媒體界應該是大家都知道的事吧。」

針對林楚茵質疑資金來源，黃國昌說明，公益揭弊吹哨者保護協會得到許多民眾支持，所有捐款經過會計師認證乾乾淨淨，他在網路開設直播的抖內也都捐給協會，「我做這件事情從來不是為了營利，我是貼錢在做。」

黃國昌反嗆，如果真的對海外資金有興趣，民進黨立委可能找錯對象了，精進傳媒成立至今虧損10幾億元，最少有8億元資金來自海外公司，過去以借款的名義把錢匯到台灣，資金來源也不是精鏡傳媒董事長裴偉，「真的要追查不明資金，民進黨應該把經鏡傳媒給查清楚。」

此外，陳申青傳出也向菱傳媒員工坦言，台中顏清標105號碼頭案、黑幫寶和會內幕等獨家報導皆來自吹哨者協會。黃國昌對此則大方坦承，「沒錯，從頭到尾就是我們協會調查完成」，他們當時選擇跟菱傳媒合作，至於由誰寫稿則沒有多問，後來也成為該公司的獲獎作品，「這個就是我喜歡的調查報告，才是在發掘真相打擊弊案。」

黃國昌說，自己當時不是立委，早已回到民間社會，根本就是一介平民，時間分別用來執行律師業務、進行公益揭弊吹哨者保護的工作，吹哨者保護協會查案不分顏色，因此不會影響他跟國民黨立委顏寬恒的關係。

媒體詢問，是否找來多名律師組成智囊團協助情蒐，黃國昌聽聞後則當場反嗆，自己完全聽不懂，這種消息來路不明，完全是在胡說八道，如果要問這種問題，就把消息來源說明清楚，「不然我很難回答這種莫名其妙的問題，請問誰要為這個說法負責任？」

黃國昌 民進黨

延伸閱讀

羅智強今發起反綠色迫害聯盟 綠黨團酸：挺國昌偷拍聯盟

黃國昌遭指搶先爆料柯文哲出入八八會館 陳智菡曝時間軸反嗆

林右昌：黃國昌握權力資源 跟監綠營對台灣民主極大傷害

黃國昌遭爆養狗仔跟監 陳時中：揭弊為名行抹黑之實不應該

相關新聞

新召委出爐！翁曉玲與莊瑞雄擊掌燦笑 「少一點對立衝突」

立法院第11屆第四會期1日改選委員會召委，國民黨立委翁曉玲當選司法法制委員會召委。事後，她在臉書貼出與民進黨籍召委莊瑞雄...

立院召委選舉朝野一片和諧 綠8席藍7席白1席都推舉產生

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，8個委員會都採推舉方式產生新任召委，藍白仍然維持合作基調，國民黨團將教育及文化委員...

立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1

立法院今天選舉8個常設委員會召委，8個委員會都是經推舉方式選出召委，國民黨團禮讓教育及文化委員會召委給民眾黨立委劉書彬。選舉結果，民進黨團獲8席召委，國民黨團7席，民眾黨團1席。

宣布國慶流程 韓國瑜籲風雨同舟

中華民國一一四年國慶大會籌備委員會主委、立法院長韓國瑜昨宣布國慶盛典系列活動。他說，今年國慶主題「中華民國生日快樂」，簡...

黃國昌連柯文哲都跟拍？ 王世堅：連尊師重道都不懂

民眾黨主席黃國昌「跟拍門」爭議持續，媒體報導指控，黃國昌跟拍對象不只綠營政治人物，疑似也包括民眾黨前主席柯文哲。民進黨立...

吹哨者協會資金來源被疑 黃國昌：民眾捐款支持加自己貼錢

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，引來民進黨立委林楚茵質疑資金來源，捲入該事件的「菱傳媒」昨天也宣布停刊。黃...

