吹哨者協會資金來源被疑 黃國昌：民眾捐款支持加自己貼錢
民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，引來民進黨立委林楚茵質疑資金來源，捲入該事件的「菱傳媒」昨天也宣布停刊。黃國昌今天受訪時表示，公益揭弊吹哨者保護協會得到許多民眾支持，所有捐款經過會計師認證乾乾淨淨，「從來就不是為了營利，我是貼錢在做。」
菱傳媒昨天召集同仁返社開會，社長陳申青會中宣布「即日起停刊」，黃國昌上午在立法院受訪時說，菱傳媒本來就計劃收攤，最大股東台鋼沒有要給錢，「他們的錢早就燒完了，在媒體界應該是大家都知道的事吧。」
針對林楚茵質疑資金來源，黃國昌說明，公益揭弊吹哨者保護協會得到許多民眾支持，所有捐款經過會計師認證乾乾淨淨，他在網路開設直播的抖內也都捐給協會，「我做這件事情從來不是為了營利，我是貼錢在做。」
黃國昌反嗆，如果真的對海外資金有興趣，民進黨立委可能找錯對象了，精進傳媒成立至今虧損10幾億元，最少有8億元資金來自海外公司，過去以借款的名義把錢匯到台灣，資金來源也不是精鏡傳媒董事長裴偉，「真的要追查不明資金，民進黨應該把經鏡傳媒給查清楚。」
此外，陳申青傳出也向菱傳媒員工坦言，台中顏清標105號碼頭案、黑幫寶和會內幕等獨家報導皆來自吹哨者協會。黃國昌對此則大方坦承，「沒錯，從頭到尾就是我們協會調查完成」，他們當時選擇跟菱傳媒合作，至於由誰寫稿則沒有多問，後來也成為該公司的獲獎作品，「這個就是我喜歡的調查報告，才是在發掘真相打擊弊案。」
黃國昌說，自己當時不是立委，早已回到民間社會，根本就是一介平民，時間分別用來執行律師業務、進行公益揭弊吹哨者保護的工作，吹哨者保護協會查案不分顏色，因此不會影響他跟國民黨立委顏寬恒的關係。
媒體詢問，是否找來多名律師組成智囊團協助情蒐，黃國昌聽聞後則當場反嗆，自己完全聽不懂，這種消息來路不明，完全是在胡說八道，如果要問這種問題，就把消息來源說明清楚，「不然我很難回答這種莫名其妙的問題，請問誰要為這個說法負責任？」
