影／反綠色迫害 羅智強等宣布成立「人權行動聯盟」

國民黨主席候選人、立委羅智強下午在立法院舉行「反綠色迫害、人權行動聯盟成立」記者會，宣布「人權行動聯盟」正式成立，前立委蔡壁如、立委游顥、陳玉珍、南投縣前議員史雪燕等出席。

羅智強表示民進黨政府濫用檢調、司法、行政，然後開始對許許多多，想要清算的對象，進行政治上的迫害，今天記者會，希望能夠擔當被迫害人民的後盾，所以成立了「人權行動聯盟」，將來會有後續行動的展開。 國民黨主席候選人、立委羅智強（右二）、立委游顥（左一）、立委陳玉珍（左二）、南投縣前議員史雪燕（右一）等，下午在立法院舉行「反綠色迫害、人權行動聯盟成立」記者會，宣布「人權行動聯盟」正式成立。記者曾學仁／攝影

