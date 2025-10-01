快訊

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

糖尿病患靠「1212」飲食法3個月狂甩23公斤 營養師：血糖也砍半

影／反綠色迫害 羅智強等宣布成立「人權行動聯盟」

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨主席候選人、立委羅智強（前右三）下午在立法院舉行「反綠色迫害、人權行動聯盟成立」記者會，宣布「人權行動聯盟」正式成立，出席包括前立委蔡壁如（前排左起）、立委游顥、陳玉珍、南投縣前議員史雪燕（前右二）等。記者曾學仁／攝影
國民黨主席候選人、立委羅智強（前右三）下午在立法院舉行「反綠色迫害、人權行動聯盟成立」記者會，宣布「人權行動聯盟」正式成立，出席包括前立委蔡壁如（前排左起）、立委游顥、陳玉珍、南投縣前議員史雪燕（前右二）等。記者曾學仁／攝影

國民黨主席候選人、立委羅智強下午在立法院舉行「反綠色迫害、人權行動聯盟成立」記者會，宣布「人權行動聯盟」正式成立，前立委蔡壁如、立委游顥、陳玉珍、南投縣前議員史雪燕等出席。

羅智強表示民進黨政府濫用檢調、司法、行政，然後開始對許許多多，想要清算的對象，進行政治上的迫害，今天記者會，希望能夠擔當被迫害人民的後盾，所以成立了「人權行動聯盟」，將來會有後續行動的展開。

國民黨主席候選人、立委羅智強（右二）、立委游顥（左一）、立委陳玉珍（左二）、南投縣前議員史雪燕（右一）等，下午在立法院舉行「反綠色迫害、人權行動聯盟成立」記者會，宣布「人權行動聯盟」正式成立。記者曾學仁／攝影
國民黨主席候選人、立委羅智強（右二）、立委游顥（左一）、立委陳玉珍（左二）、南投縣前議員史雪燕（右一）等，下午在立法院舉行「反綠色迫害、人權行動聯盟成立」記者會，宣布「人權行動聯盟」正式成立。記者曾學仁／攝影

人權 記者會 羅智強

延伸閱讀

羅智強今發起反綠色迫害聯盟 綠黨團酸：挺國昌偷拍聯盟

國民黨主席選舉逼近6候選人…拜票布局爭取黃敏惠支持 這2人已來嘉拜會

韓媒引台媒指賴總統勘災徐榛蔚不在場 羅智強：總統府麻煩秀公文

國民黨主席之爭Cheap稱他勝算最大 再揪一點嘆：很怪的現象

相關新聞

新召委出爐！翁曉玲與莊瑞雄擊掌燦笑 「少一點對立衝突」

立法院第11屆第四會期1日改選委員會召委，國民黨立委翁曉玲當選司法法制委員會召委。事後，她在臉書貼出與民進黨籍召委莊瑞雄...

立院召委選舉朝野一片和諧 綠8席藍7席白1席都推舉產生

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，8個委員會都採推舉方式產生新任召委，藍白仍然維持合作基調，國民黨團將教育及文化委員...

立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1

立法院今天選舉8個常設委員會召委，8個委員會都是經推舉方式選出召委，國民黨團禮讓教育及文化委員會召委給民眾黨立委劉書彬。選舉結果，民進黨團獲8席召委，國民黨團7席，民眾黨團1席。

宣布國慶流程 韓國瑜籲風雨同舟

中華民國一一四年國慶大會籌備委員會主委、立法院長韓國瑜昨宣布國慶盛典系列活動。他說，今年國慶主題「中華民國生日快樂」，簡...

黃國昌連柯文哲都跟拍？ 王世堅：連尊師重道都不懂

民眾黨主席黃國昌「跟拍門」爭議持續，媒體報導指控，黃國昌跟拍對象不只綠營政治人物，疑似也包括民眾黨前主席柯文哲。民進黨立...

吹哨者協會資金來源被疑 黃國昌：民眾捐款支持加自己貼錢

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，引來民進黨立委林楚茵質疑資金來源，捲入該事件的「菱傳媒」昨天也宣布停刊。黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。