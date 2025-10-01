新召委出爐！翁曉玲與莊瑞雄擊掌燦笑「少一點對立衝突」

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國民黨籍召委翁曉玲與民進黨籍召委莊瑞雄「擊掌、燦笑」。圖／翁曉玲臉書
國民黨籍召委翁曉玲與民進黨籍召委莊瑞雄「擊掌、燦笑」。圖／翁曉玲臉書

立法院第11屆第四會期1日改選委員會召委，國民黨立委翁曉玲當選司法法制委員會召委。事後，她在臉書貼出與民進黨籍召委莊瑞雄「擊掌、燦笑」的合照，並表示希望這個會期朝野兩黨委員合作愉快，多一點對話笑容，少一點對立衝突，為維護全民福祉進最大的努力。

翁曉玲表示，榮幸擔任第四會期司法法制委員會召委，感謝國民黨團的信任與支持，本會期將這個重任交付給她，她會全力以赴，配合黨團運作推動優先法案及把關預算審查。

翁曉玲提到，另一位司委會召委是莊瑞雄，他們兩人將分週輪值主持會議。希望這個會期朝野兩黨委員合作愉快，多一點對話笑容，少一點對立衝突，為維護全民福祉進最大的努力。

第11屆第四會期委員會召委完整名單如下：

經濟委員會：楊瓊瓔（藍）、陳亭妃（綠）

財政委員會：林思銘（藍）、李坤城（綠）

交通委員會：洪孟楷（藍）、李昆澤（綠）

教文委員會：劉書彬（白）、陳秀寶（綠）

內政委員會：黃建賓（藍）、王美惠（綠）

衛環委員會：廖偉翔（藍）、劉建國（綠）

外交國防委員會：馬文君（藍）、王定宇（綠）

司法法制委員會：翁曉玲（藍）、莊瑞雄（綠）

