全球最大俄羅斯輕油進口國？環團呼籲台灣停止進口不當戰爭幫兇

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
立委沈伯洋（左起）、陳冠廷、CREA歐洲暨俄羅斯政策與能源分析團隊負責人Isaac Levi、Ecodefense創辦人Vladimir Slivyak與環境權保障基金會企業責任暨國際事務主任孫興瑄等人，上午在台大校友會館舉行記者會，表示台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，呼籲停止進口，不要當戰爭幫兇。記者黃義書／攝影
立委沈伯洋、陳冠廷、CREA歐洲暨俄羅斯政策與能源分析團隊負責人Isaac Levi、Ecodefense創辦人Vladimir Slivyak與環境權保障基金會企業責任暨國際事務主任孫興瑄，上午出席由環境權保障基金會、能源與清潔空氣研究中心(CREA)、俄國環保組織 Ecodefense 與德國 Urgewald 在台大校友會館共同發表「危險依賴：台灣成為全球最大俄羅斯輕油買家，並持續進口俄羅斯煤」研究報告記者會。指台灣成為全球最大俄羅斯輕油進口國，為普丁戰爭金庫輸送17億美元稅收，台灣對俄羅斯化石燃料的依賴，威脅半導體產業與全球盟友關係，呼籲「停止進口 捍衛民主價值 不當戰爭幫兇」口號。

報告指出2025年上半年，台灣成為全球最大俄羅斯石油腦進口國，進口值達13億美元。與2022年相比，台灣的月均進口量在2025年上半年暴增近六倍。為克里姆林宮創造 17 億美元的礦產開採稅收入。雖然台灣自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，對烏克蘭提供的雙邊援助總額5,000萬美元，但對俄羅斯化石燃料的進口卻超過220倍，金額達112億美元。

環境權保障基金會、CREA、Ecodefense 與 Urgewald共同呼籲台灣政府應對台灣企業購買俄羅斯煤炭與輕油的整體情況進行徹底調查，定期公布調查結果並積極推動企業終止購買。同時企業自身也應評估制裁風險，並制定具體的淘汰時程與替代採購策略。

俄羅斯 稅收 能源

