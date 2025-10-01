九成女性肺癌患者不吸菸 監委指衛福部研究不周延將調查
肺癌是全球癌症死亡人數最多的癌別，往往多認為是吸菸造成，但統計國內女性肺癌患者中非吸菸人數高達九成。監察委員田秋堇、蔡崇義認為，衛福部在有關致病成因研究中，似乎未涵蓋該問題，恐影響防治成效，因此申請自動調查。
據審計部查復資料顯示，肺癌為全球癌症死亡人數最多的癌別，於我國肺癌標準化死亡率也高居各癌症死因首位，發生人數也為最高。政府雖已推動菸害防制及空氣汙染管制等措施，以降低國人罹癌風險，但國人肺癌發生率仍逐年上升，且近七成患者並未吸菸，其中女性更逾九成屬非吸菸者，顯示非吸菸者之肺癌危險因子，已成為肺癌防治應關注之重點領域。
監察院指出，衛生福利部近年雖針對非吸菸肺癌高風險族群，補助辦理篩檢效益評估及風險預測模型建立等研究，但研究議題似未涵蓋非吸菸女性患者比例偏高的致病原因及預防策略。
田秋堇、蔡崇義表示，女性肺癌發生率近年快速上升，其中多數患者並無吸菸史，主管機關有無積極進行調查研究致病成因，並提出防治對策？現行肺癌篩檢政策與相關防治作為，有無未盡周延的情況？有關注瞭解及深入調查的必要，已申請自動調查
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
