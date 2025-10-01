羅智強今發起反綠色迫害聯盟 綠黨團酸：挺國昌偷拍聯盟

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤今上午也接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影
國民黨立委羅智強今天下午預計發起成立人權行動聯盟，為反綠色迫害。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，根本是「挺國昌偷拍聯盟」，相信藍白會彼此互道「會運昌隆。」

民眾黨主席黃國昌近期被民進黨立委王義川等人指控是「狗仔頭」，組「狗拍集團」跟拍民進黨立委。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今上午針對時事輿情受訪，稱羅智強要組的反綠色迫害聯盟就是要挺黃國昌。鍾佳濱表示，事實上，已經看到包括羅智強要成立什麼聯盟，「在我們看來就是『挺國昌偷拍聯盟』，他們會彼此互道『會運昌隆』。」

吳思瑤稍早受訪也說，隨著越來越多資訊浮現，黃國昌「跟騷跟監」手法，早已不只針對綠營政治人物，甚至連藍白內部也成波及對象，諷刺的是，這些爆料者居然與黃國昌有關聯，直接引爆藍白之間矛盾，為什麼一方面要合作，一方面卻遭打擊，顯示黃國昌根本不具備任何政治信任基礎。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今上午針對時事輿情受訪。記者張曼蘋／攝影
