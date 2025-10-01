新任司委會召委翁曉玲：會努力推動公教年金停扣法案

立法院今天舉行各委員會召委選舉，立法院司法及法制委員會新任召委由國民黨立委翁曉玲、民進黨立委莊瑞雄出任。翁曉玲表示，黨團先前對外說將公教人員年金條例作為這會期優先法案，我會努力推動公教人員停扣的法案。

立法院司法及法制委員會歷經國會改革、憲法訴訟法等風波後，一直是本屆高度政治爭議之地。據了解，藍營擬在本會期排審年金停砍案，白營也將力推被稱為柯文哲條款的刑事訴訟法修正案，司委會預料將備受矚目。

由於立法院先前傳出藍營擬推國民黨立委吳宗憲續任召委，不過藍營臨時換將由翁曉玲出馬。翁曉玲受訪表示，很榮幸接下重責大任，委員會召委安排都是到最後一刻由黨團協商決定，很多委員會也是昨天才確定誰擔任召委。

至於未來會推什麼優先法案？翁曉玲表示，先前黨團對外說明過，公教人員年金條例會作為這會期主要優先法案，也是由司委會來排審，她會努力推動公教人員年金停扣的法案。

商品推薦