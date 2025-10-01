影／藍白合一度生變 民眾黨劉書彬順利出任召委
立法院新會期各常設委員會上午舉行各委員會的召委選舉。依朝野在各委員會的人數，民進黨立院黨團與國民黨立院黨團都可望在委員會中各取得1席召委，但其中國民黨團禮讓教育與文化委員會一席的召委給民眾黨立委劉書彬。
財政委員會與社會福利及衛生環境委員會分別依序以推舉方式推舉出召委人選。在財政委員會的召委分別為民進黨立委李坤城與國民黨立委林思銘擔任；社會福利及衛生環境委員由民進黨立委劉建國、國民黨立委廖偉翔出任召委。
但教育及文化委員會召委選舉前，國民黨團出席的立委一度到會議室外進行討論，傳國民黨立委羅廷瑋有意角逐召委席次，拒簽推舉民眾黨立委劉書彬出任召委的推舉書。此舉一度讓最後才進入會場的劉書彬一臉錯愕。所幸國民黨團在討論後，一致推舉劉書彬出任召委。
羅廷瑋也在黨團討論後出面表示，本來要簽推舉書，但被叫去開會。對於未能擔任召委而失望？羅廷瑋表示，不會，還有一個會期，還有很多時間可以發揮；並指此次為預算會期，也希望更深入琢磨在預算上的探討。
