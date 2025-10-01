立法院第4會期 8個常設委員會召委選舉

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院經濟委員會，民進黨團推舉陳亭妃（左）擔任召委，國民黨團推舉楊瓊瓔（右）擔任召委。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會，民進黨團推舉陳亭妃（左）擔任召委，國民黨團推舉楊瓊瓔（右）擔任召委。記者曾學仁／攝影

立法院第4會期上午舉行8個常設委員會的召委選舉，司法及法制委員會，民進黨團推舉莊瑞雄擔任召委、國民黨團推舉翁曉玲擔任召委；外交及國防委員會，民進黨團推舉王定宇擔任召委，國民黨團推舉馬文君擔任召委；內政委員會，民進黨團推舉王美惠擔任召委，國民黨團推舉黃建賓擔任召委；經濟委員會，民進黨團推舉陳亭妃擔任召委，國民黨團推舉楊瓊瓔擔任召委；交通委員會，民進黨團推舉李昆澤擔任召委，國民黨團推舉洪孟楷擔任召委。

立法院第4會期上午舉行8個常設委員會的召委選舉，立法院司法及法制委員會，民進黨團推舉莊瑞雄（左）擔任召委、國民黨團推舉翁曉玲（右）擔任召委。記者曾學仁／攝影
立法院第4會期上午舉行8個常設委員會的召委選舉，立法院司法及法制委員會，民進黨團推舉莊瑞雄（左）擔任召委、國民黨團推舉翁曉玲（右）擔任召委。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會民進黨團推舉王美惠（左）擔任召委，國民黨團推舉黃建賓（右）擔任召委。記者曾學仁／攝影
立法院內政委員會民進黨團推舉王美惠（左）擔任召委，國民黨團推舉黃建賓（右）擔任召委。記者曾學仁／攝影
立法院交通委員會，民進黨團推舉李昆澤（右）擔任召委，國民黨團推舉洪孟楷（左）擔任召委。記者曾學仁／攝影
立法院交通委員會，民進黨團推舉李昆澤（右）擔任召委，國民黨團推舉洪孟楷（左）擔任召委。記者曾學仁／攝影
立法院外交及國防委員會，民進黨團推舉王定宇（左）擔任召委，國民黨團推舉馬文君（右）擔任召委。記者曾學仁／攝影
立法院外交及國防委員會，民進黨團推舉王定宇（左）擔任召委，國民黨團推舉馬文君（右）擔任召委。記者曾學仁／攝影

