白委劉書彬出任教文委員會召委 傅崐萁出手勸退羅廷瑋

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

立法院各常設委員會今天舉行召委選舉，教育及文化委員會其中一名召委由才在今年3月中宣誓就職的民眾黨立委劉書彬出任，引發討論。據了解，國民黨立委羅廷瑋原本有意出面爭取召委，經國民黨團總召傅崐萁出面協調才退讓，維持本屆立委國民黨團禮讓民眾黨團一席召委慣例。

立法院本會期9月19日開議，今天舉行常設委員會召委選舉，其中在教育及文化委員會的部分，國民黨團、民眾黨團共同推舉劉書彬擔任召委，至於在內政、外交及國防、經濟、財政、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會等，國民黨團與民進黨團皆各自取得1席召委。

據了解，國民黨團與民眾黨團早就討論好，禮讓教文委員會召委給劉書彬，國民黨團並早已備好推舉書，但一直到上午召委選舉時，沒有任何一個國民黨立委簽署，原因在於委羅廷瑋原本有意爭取教育及文化委員會召委，最終國民黨團總召傅崐萁的協調下才成功勸退。

羅廷瑋會後受訪時證實，他本來有意爭取召委席次，畢竟在立法院待了一整年，當然會希望能夠發揮所長，藍白黨團的確有在討論禮讓，自己也尊重最後的推舉結果，雙方一直都有保持密切溝通。

媒體詢問，是否對此感到失望，羅廷瑋聽聞後則否認，未來還有很多時間可以發揮，本會期將會著墨在預算探討，國民黨團尚未討論下會期召委人選，「藍白合有其步驟跟程序，大家講好就好，我們不會去交換什麼。」

立法院各常設委員會今天舉行召委選舉，國民黨團禮讓教育及文化委員會席次，國民黨立委羅廷瑋證實原本有意爭取，最終經協調同意推舉民眾黨立委劉書彬。記者林銘翰／攝影
立法院各常設委員會今天舉行召委選舉，國民黨團禮讓教育及文化委員會席次，國民黨立委羅廷瑋證實原本有意爭取，最終經協調同意推舉民眾黨立委劉書彬。記者林銘翰／攝影

召委選舉 羅廷瑋 劉書彬

相關新聞

立院召委選舉朝野一片和諧 綠8席藍7席白1席都推舉產生

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，8個委員會都採推舉方式產生新任召委，藍白仍然維持合作基調，國民黨團將教育及文化委員...

杜魯門曾說「台灣地位再議」…蔣經國怕「上美國的當」！

國史館昨天公開第七批兩蔣日記數位檔，包括蔣中正一九四三年參加開羅會議，以及日本投降時的欣慰與感慨，原子彈威力更讓他印象深...

立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1

立法院今天選舉8個常設委員會召委，8個委員會都是經推舉方式選出召委，國民黨團禮讓教育及文化委員會召委給民眾黨立委劉書彬。選舉結果，民進黨團獲8席召委，國民黨團7席，民眾黨團1席。

宣布國慶流程 韓國瑜籲風雨同舟

中華民國一一四年國慶大會籌備委員會主委、立法院長韓國瑜昨宣布國慶盛典系列活動。他說，今年國慶主題「中華民國生日快樂」，簡...

九成女性肺癌患者不吸菸 監委指衛福部研究不周延將調查

肺癌是全球癌症死亡人數最多的癌別，往往多認為是吸菸造成，但統計國內女性肺癌患者中非吸菸人數高達九成。監察委員田秋堇、蔡崇...

羅智強今發起反綠色迫害聯盟 綠黨團酸：挺國昌偷拍聯盟

國民黨立委羅智強今天下午預計發起成立人權行動聯盟，為反綠色迫害。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，根本是「挺國昌偷拍聯盟...

