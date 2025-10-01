白委劉書彬出任教文委員會召委 傅崐萁出手勸退羅廷瑋

立法院各常設委員會今天舉行召委選舉，教育及文化委員會其中一名召委由才在今年3月中宣誓就職的民眾黨立委劉書彬出任，引發討論。據了解，國民黨立委羅廷瑋原本有意出面爭取召委，經國民黨團總召傅崐萁出面協調才退讓，維持本屆立委國民黨團禮讓民眾黨團一席召委慣例。

立法院本會期9月19日開議，今天舉行常設委員會召委選舉，其中在教育及文化委員會的部分，國民黨團、民眾黨團共同推舉劉書彬擔任召委，至於在內政、外交及國防、經濟、財政、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會等，國民黨團與民進黨團皆各自取得1席召委。

據了解，國民黨團與民眾黨團早就討論好，禮讓教文委員會召委給劉書彬，國民黨團並早已備好推舉書，但一直到上午召委選舉時，沒有任何一個國民黨立委簽署，原因在於委羅廷瑋原本有意爭取教育及文化委員會召委，最終國民黨團總召傅崐萁的協調下才成功勸退。

羅廷瑋會後受訪時證實，他本來有意爭取召委席次，畢竟在立法院待了一整年，當然會希望能夠發揮所長，藍白黨團的確有在討論禮讓，自己也尊重最後的推舉結果，雙方一直都有保持密切溝通。

媒體詢問，是否對此感到失望，羅廷瑋聽聞後則否認，未來還有很多時間可以發揮，本會期將會著墨在預算探討，國民黨團尚未討論下會期召委人選，「藍白合有其步驟跟程序，大家講好就好，我們不會去交換什麼。」 立法院各常設委員會今天舉行召委選舉，國民黨團禮讓教育及文化委員會席次，國民黨立委羅廷瑋證實原本有意爭取，最終經協調同意推舉民眾黨立委劉書彬。記者林銘翰／攝影

