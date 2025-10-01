林佳龍見證外交部與「民主社群」簽署 MOU 攜手推動民主倡議

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍於訪問波蘭期間，與「民主社群」（Community of Democracies, CoD）秘書長阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）會晤，並共同見證外交部與CoD常設秘書處簽署合作瞭解備忘錄。林佳龍表示，這份文件象徵台灣與CoD在民主、人權、法治與公民社會參與的共同承諾，亦為雙方未來合作奠定基礎。

林佳龍去年訪問波蘭期間便曾與阿頓梅納斯會面，他表示此次很高興能與這位曾任立陶宛外交部次長的台灣的老朋友會面。林佳龍並指出，CoD秘書處設於波蘭華沙，目前共有30個成員國，雙方能在第三波民主化的起點簽署這份 MOU格外具有歷史意義。未來，台灣與CoD將以此為基礎，積極在反制假訊息與外部干預（FIMI）、民主治理、公民參與等領域深入交流，拓展台灣參與CoD更多活動的契機。

林佳龍回顧阿頓梅納斯在2024年訪台時獲頒「睦誼外交獎章」，以表彰其在疫情期間推動立陶宛捐贈台灣逾25 萬劑疫苗，以及協助促成以「台灣」名義在立陶宛設立代表處等重要貢獻。林佳龍並分享，阿頓梅納斯還特別準備了「台灣製的鋼筆」簽署合作文件，顯示他與台灣的深厚情誼。

林佳龍在致詞時亦提到自身於大學時期參與「野百合學運」的經歷，強調民主不是抽象概念，而是以勇氣和犧牲換來的日常。他並指出，如今中國與俄羅斯等威權勢力相互支援，向全球南方輸出威權統治模式，並在俄烏戰爭中出現中國「假中立真親俄」的態勢。在此背景下，台灣與CoD攜手推動民主倡議，顯得格外重要。

林佳龍強調，台灣將持續與理念相近的國家並肩前行，讓民主的火焰在世界各地綻放，並團結為自由與全球繁榮盡心力。

