快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聽新聞
0:00 / 0:00

立院召委選舉朝野一片和諧 綠8席藍7席白1席都推舉產生

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋蔡晉宇林銘翰李成蔭／台北即時報導
交通委員會召委推舉民進黨立委李昆澤、國民黨立委洪孟楷當召委。記者張曼蘋／攝影
交通委員會召委推舉民進黨立委李昆澤、國民黨立委洪孟楷當召委。記者張曼蘋／攝影

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，8個委員會都採推舉方式產生新任召委，藍白仍然維持合作基調，國民黨團將教育及文化委員會召委禮讓給民眾黨立委劉書彬；而本會期重中之重的司法及法制委員會召委，藍營推舉國民黨立委翁曉玲、綠營推選民進黨立委莊瑞雄出任。

據了解，國民黨在挺過大罷免後，有意將「年金停砍」法案列為本會期優先法案，因此司法委員會召委角色至為關鍵，藍營最後一刻推派翁曉玲出任。翁曉玲受訪表示，公教人員年金停砍法案會作為本會期優先法案，由司委會排審，她會努力推動。

立法院第4會議已經開議，立法院8個常設委員會與程序委員會今天舉行召委選舉。國民黨團、民眾黨團再度攜手合作，國民黨團將教育及文化委員會召委禮讓給劉書彬，民進黨團則推選民進黨立委陳秀寶擔任。

而本會期為預算會期，立法院外交及國防委員會很可能處理軍購預算，外交召委也成朝野兵家必爭之地，藍綠都推出老手出馬。國民黨團推舉藍委馬文君、民進黨則推選綠委王定宇。

內政委員會召委也採推舉方式，由民進黨立委王美惠、國民黨立委黃建賓擔任。而內政委員會一度因為等待民眾黨立委麥玉珍到來，待上午9時12分才開始，宣讀後於13分散會。

另外，交通委員會推舉民進黨立委李昆澤、國民黨立委洪孟楷擔任召委；衛環委員會無異議推選國民黨立委廖偉翔、民進黨立委劉建國；財政委員會國民黨立委林思銘、民進黨立委李坤城擔任召委。

內政委員會召委確定由民進黨立委王美惠（前排左）、國民黨立委黃建賓（前排右）出任。記者張曼蘋／攝影
內政委員會召委確定由民進黨立委王美惠（前排左）、國民黨立委黃建賓（前排右）出任。記者張曼蘋／攝影

國民黨 民進黨 民眾黨

延伸閱讀

立院新會期召委可能名單曝光 傳教文藍將禮讓劉書彬

影／年輕人不喜歡國民黨？羅智強：可是年輕人喜歡徐巧芯和我

立委倡議獲政院支持 明年起生育一胎補助10萬元

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

相關新聞

立院召委選舉朝野一片和諧 綠8席藍7席白1席都推舉產生

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，8個委員會都採推舉方式產生新任召委，藍白仍然維持合作基調，國民黨團將教育及文化委員...

杜魯門曾說「台灣地位再議」…蔣經國怕「上美國的當」！

國史館昨天公開第七批兩蔣日記數位檔，包括蔣中正一九四三年參加開羅會議，以及日本投降時的欣慰與感慨，原子彈威力更讓他印象深...

立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1

立法院今天選舉8個常設委員會召委，8個委員會都是經推舉方式選出召委，國民黨團禮讓教育及文化委員會召委給民眾黨立委劉書彬。選舉結果，民進黨團獲8席召委，國民黨團7席，民眾黨團1席。

宣布國慶流程 韓國瑜籲風雨同舟

中華民國一一四年國慶大會籌備委員會主委、立法院長韓國瑜昨宣布國慶盛典系列活動。他說，今年國慶主題「中華民國生日快樂」，簡...

鍾沛君稱「誰沒吃便當餓死？」挨轟 吳思瑤：傷透災民的心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，義煮團指控花蓮縣政府卡運送，導致便當短缺，甚至有1萬多個便當擺到酸臭，國民黨台北市議員...

羅智強今發起反綠色迫害聯盟 綠黨團酸：挺國昌偷拍聯盟

國民黨立委羅智強今天下午預計發起成立人權行動聯盟，為反綠色迫害。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今表示，根本是「挺國昌偷拍聯盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。