立院召委選舉朝野一片和諧 綠8席藍7席白1席都推舉產生

立法院今天舉行8個常設委員會召委選舉，8個委員會都採推舉方式產生新任召委，藍白仍然維持合作基調，國民黨團將教育及文化委員會召委禮讓給民眾黨立委劉書彬；而本會期重中之重的司法及法制委員會召委，藍營推舉國民黨立委翁曉玲、綠營推選民進黨立委莊瑞雄出任。

據了解，國民黨在挺過大罷免後，有意將「年金停砍」法案列為本會期優先法案，因此司法委員會召委角色至為關鍵，藍營最後一刻推派翁曉玲出任。翁曉玲受訪表示，公教人員年金停砍法案會作為本會期優先法案，由司委會排審，她會努力推動。

立法院第4會議已經開議，立法院8個常設委員會與程序委員會今天舉行召委選舉。國民黨團、民眾黨團再度攜手合作，國民黨團將教育及文化委員會召委禮讓給劉書彬，民進黨團則推選民進黨立委陳秀寶擔任。

而本會期為預算會期，立法院外交及國防委員會很可能處理軍購預算，外交召委也成朝野兵家必爭之地，藍綠都推出老手出馬。國民黨團推舉藍委馬文君、民進黨則推選綠委王定宇。

內政委員會召委也採推舉方式，由民進黨立委王美惠、國民黨立委黃建賓擔任。而內政委員會一度因為等待民眾黨立委麥玉珍到來，待上午9時12分才開始，宣讀後於13分散會。

另外，交通委員會推舉民進黨立委李昆澤、國民黨立委洪孟楷擔任召委；衛環委員會無異議推選國民黨立委廖偉翔、民進黨立委劉建國；財政委員會國民黨立委林思銘、民進黨立委李坤城擔任召委。 內政委員會召委確定由民進黨立委王美惠（前排左）、國民黨立委黃建賓（前排右）出任。記者張曼蘋／攝影

