立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1
立法院今天選舉8個常設委員會召委，8個委員會都是經推舉方式選出召委，國民黨團禮讓教育及文化委員會召委給民眾黨立委劉書彬。選舉結果，民進黨團獲8席召委，國民黨團7席，民眾黨團1席。
第11屆立法院第4會期已在日前開議，今天舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，而立法院新會期將再審預算，各常設委員會的召委席次更是朝野黨團的兵家必爭之地。
選舉結果，立法院內政委員會推舉民進黨立委王美惠、國民黨立委黃建賓擔任召委。
立法院司法及法制委員會推舉民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委翁曉玲擔任召委。
立法院外交及國防委員會推舉民進黨立委王定宇、國民黨立委馬文君擔任召委。
立法院社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨立委劉建國、國民黨立委廖偉翔擔任召委。
立法院教育及文化委員會推舉民進黨立委陳秀寳、民眾黨立委劉書彬擔任召委。
立法院交通委員會推舉民進黨立委李昆澤、國民黨立委洪孟楷擔任召委。
立法院經濟委員會推舉民進黨立委陳亭妃、國民黨立委楊瓊瓔擔任召委。
立法院財政委員會推舉民進黨立委李坤城、國民黨立委林思銘擔任召委。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言