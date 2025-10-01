立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1

快訊

中央社／ 台北1日電
立法院第11屆第4會期今天開始報到，外界也關注朝野黨團優先法案。本報資料照片 曾學仁
立法院今天選舉8個常設委員會召委，8個委員會都是經推舉方式選出召委，國民黨團禮讓教育及文化委員會召委給民眾黨立委劉書彬。選舉結果，民進黨團獲8席召委，國民黨團7席，民眾黨團1席。

第11屆立法院第4會期已在日前開議，今天舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，而立法院新會期將再審預算，各常設委員會的召委席次更是朝野黨團的兵家必爭之地。

選舉結果，立法院內政委員會推舉民進黨立委王美惠、國民黨立委黃建賓擔任召委。

立法院司法及法制委員會推舉民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委翁曉玲擔任召委。

立法院外交及國防委員會推舉民進黨立委王定宇、國民黨立委馬文君擔任召委。

立法院社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨立委劉建國、國民黨立委廖偉翔擔任召委。

立法院教育及文化委員會推舉民進黨立委陳秀寳、民眾黨立委劉書彬擔任召委。

立法院交通委員會推舉民進黨立委李昆澤、國民黨立委洪孟楷擔任召委。

立法院經濟委員會推舉民進黨立委陳亭妃、國民黨立委楊瓊瓔擔任召委。

立法院財政委員會推舉民進黨立委李坤城、國民黨立委林思銘擔任召委。

立法院 國民黨 民進黨

