立院召委選舉結果出爐 綠8藍7白1

兩岸局勢緊張下，民間舉辦「兵棋推演」也成熱議話題。今年3月有藍委陳永康和政大國關中心舉行的「2025 TTX區域安全兵推」；今年6月台北政經學院基金會又舉行「台海防衛兵棋推演」，邀集台美日9位上將、8位中將，其規模、參與層級及形式都被認為創歷年之最，備受矚目。 這些兵推到底對未來兩岸可能的局勢有何啟發，見仁見智。

2025-10-01 09:00