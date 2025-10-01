傳習近平要求反台獨 美國務院：立場不變

華爾街日報廿七日報導，中國大陸國家主席習近平計畫在美國總統川普有意與大陸達成貿易協議之際，要求川普正式表態「反對台獨」。美國國務院廿九日回應，對台灣的立場不變；反對任何一方片面改變現狀。中國的行動持續對台海和平構成最大威脅。

中央社報導，一名國務院發言人廿九日表示，美國對台灣的立場沒有改變，致力維護台海和平與穩定。

