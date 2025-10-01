澳媒曝中共渡輪攻台計畫 國防部：掌握中

澳洲廣播公司（ＡＢＣ）日前引述美國軍事情報機密報告，顯示中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵能力。國防部長顧立雄昨表示，國防部一直都在持續掌握中，也會務實評估在軍事上效益，也做好相關應處計畫，透過兵推、實兵來加以驗證。

根據澳洲廣播公司報導，光是二○二二年，英國、澳洲、紐西蘭、美國和加拿大組成的情報共享網路「五眼聯盟」，就監控到有大約卅艘中國商用渡輪參與涉及中國人民解放軍的軍事演習。

澳洲廣播公司指出，中國計畫在二○二六年底前建造超過七十艘大型渡輪，台灣將此視為中國對台灣「擴張企圖」的一環。而滾裝渡輪是可搭載數以百計乘客與車輛的商用貨船。

立法院院會昨進行行政院長卓榮泰施政報告，顧立雄於會前受訪，表示這份報告所指的大概是以「民用」滾裝貨輪，國防部一直都在持續掌握中，對於中共如何來協助相關攻台準備的部分，持續且密切注意，將評估在軍事上的效益。

