紐時曝中共飛彈基地 專家：駐地未必戰時陣地 別誤判

美國紐約時報報導，中國大陸正加速打造東部沿海飛彈陣地，可能劍指台灣與周邊海域。淡江戰略所副教授林穎佑分析，中共火箭軍更新裝備，對基地設施自然也會進行整建。中華戰略學會資深研究員張競認為，「平時的駐地，未必是戰時的陣地」，沒必要貿然評估對我方的威脅。

張競指出，這類營區、駐地與訓場建設工程，是為滿足火箭軍部隊平時駐防與駐地訓練需求，但平時之駐地，未必見得是戰時可用實戰陣地，平日的訓場更不可能順勢成為作戰陣地，因此千萬不要輕易誤判。

他提醒，對於這類火箭軍駐地與訓場資訊，千萬不要「看到黑影就胡亂開槍」，在還沒比對我方可能成為其預定目標的重要設施相對位置前，就貿然評估威脅；比較理想的思維模式，應該是「看到黑影要推估其可能動向、並適時試瞄」，換句話說，就是要判斷其戰時進入作戰陣地的機動路線與運動狀況，然後規畫反制方案。

張競並分析，類似報導在過去幾十年來經常出現，掌握海峽當面解放軍兵力序列，其實就是軍事情報單位經常性情報蒐集的作業項目；以共軍如此毫不避諱、大張旗鼓地高調施工，整個工程完全攤在衛星偵照下，國防部應該能完整掌握，國人不必恐慌。

林穎佑分析，共軍的飛彈基地、陣地愈接近前線，其實也是愈接近對手的打擊範圍內，這其實也是攻與防的一體兩面。

林穎佑並提及，中共火箭軍正是前一波中共整肅軍中貪腐的「重災區」，如今這批新整建的基地設施，是否也和貪腐弊端有關？或是否受到貪腐弊案所影響？也是後續可觀察面向。

商品推薦