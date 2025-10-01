聽新聞
新聞眼／美版矽盾行不行？考驗賴政府

聯合報／ 華盛頓記者陳熙文

美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克近期接連放話，無不劍指台灣的半導體產業，賴政府認定半導體是台灣的國安命脈，畫下紅線，不輕易退讓。只是，川習會在即，台灣有何談判籌碼？如何不犧牲支撐台灣經濟半邊天的半導體產業？最終能不能突破困境，都嚴厲考驗賴政府的大智慧。

打從美台貿易談判啟動以來，美方即鎖定台灣的半導體產業，期間也透過不同的方法來達成目的，包括鼓勵台積電加碼投資美國、擴大在美國設廠，以及敦促台積電與英特爾之間建立合作關係等，期盼台灣在美中競局浮上檯面之際，能服從美國新一輪發展高科技的布局，讓美國掌握高端晶片的生產製造。

據了解，台灣貿易談判團隊起初並不適應川普政府的談判模式，仍希望透過傳統國際貿易的談判方法商量，並期待透過擴大投資美國的方式，包括擴大採購美國天然氣、農產品，乃至於加購美國國債等提案來彌補美國獲取台灣半導體和晶片產能的期待。

只不過，台灣方面開出的價碼顯然無法滿足美方的胃口，導致雙方始終無法順利達成美台貿易協議。如今，美國兩大貿易談判大將接連放話，有涉外人士評估說，這無非是再度向台灣表明，美方覬覦的目標仍是半導體產業，也趁著川習會前夕，再度向台灣施壓，希望台灣能夠做出讓步。

卓揆說與美國進行最後階段關鍵實體性磋商，與日韓相比，政府最後能為台灣守住什麼，很快就有答案。

