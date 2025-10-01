聽新聞
美農業部次長訪台 賴總統再提百億美元買美黃小玉

聯合報／ 記者張文馨蔡晉宇／台北報導
賴清德總統（右）昨天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（左）。圖／總統府提供
賴清德總統昨天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格，提到台灣承諾四年內採購一百億美元的美國農產品，展現台灣對持續提升台美貿易夥伴關係的決心，也期盼強化台美在農業創新科技及糧食安全韌性的合作。林德柏格則宣布，將進一步開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場。

對此鳳梨輸美，農業部表示，目前防檢疫條件均符合美國規定，正等待美方法制作業的預告與公告。

賴總統接見林德柏格一行時指出，現在台灣是美國第七大貿易夥伴及第七大農產品出口市場；美國也已成為台灣最大海外投資對象及最大農產品出口市場，顯示雙邊在農業及經貿領域彼此的需要及堅實合作。

賴總統也提到，台灣業者規畫在未來四年採購一百億美元的黃豆、小麥、玉米及牛肉等美國農產品，希望藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率，美國農產品也有助於提升台灣糧食安全。

林德柏格則表示，台灣的進口農產品及食品中有四分之一來自美國，也為台灣糧食安全做出貢獻；身為台灣的朋友，美國也致力於藉由保障能源安全讓台灣更具韌性。

林德柏格前天抵台，首晚在美福飯店與台灣經濟部和農業部官員大啖美國牛排，據報導，在場的還有經濟部主秘莊銘池和農業部次長杜文珍，被問及是否與美牛或者美國關稅議題相關，林德柏格沒有回應。農業部長陳駿季昨在立法院答詢表示，就他了解，都是一些友好討論，沒有討論到任何有關關稅的議題。

林德柏格今天將出席由美國在台協會（ＡＩＴ）與美國穀物暨生質產品協會共同舉辦的論壇。

此外，美國酪農生產委員會及美國牛乳出口委員會，昨在ＡＩＴ陪同下，與台灣業者簽訂意向書。ＡＩＴ透過臉書指出，代理處長梁凱雯前晚參加美國農業部農業企業貿易代表團活動，她致詞時提及，美國與台灣具備獨特條件，非常適合農業相關領域攜手領航，建立夥伴關係以支持農民與牧場主、強化供應鏈，並滿足消費者不斷演變的需求。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，台美在農業有很多項目是互補的，樂見台美雙方農業交流在更寬闊的基礎上，進行互利貿易。

