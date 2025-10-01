聽新聞
0:00 / 0:00

美軍方高層憂新國防戰略 輕忽中國

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華盛頓郵報引述八名現、前任官員表示，美軍高層對川普政府即將公布的國防戰略提出嚴重疑慮，認為過度聚焦本土而輕忽中國威脅，凸顯五角大廈文官與軍職的分歧。

提出批評者包含參謀首長聯席會議主席凱恩在內的多名高階將領。美國國防部長赫塞斯正主導重排美國軍事優先順位，將重心放在國土安全威脅，限縮美中競爭範圍並弱化美國在歐洲與非洲角色。

華郵指出，新版國防戰略（ＮＤＳ）由五角大廈政策辦公室一些由川普總統政治任命的官員起草，目前已進入最後編修階段，起草者不乏一些不滿美國長期提供歐洲與中東安全承諾的人士。

赫塞斯與他的政策幕僚已表明，五角大廈將從歐洲撤回一些部隊並合併指揮體系，這讓部分盟邦不安，尤其在俄烏戰爭未歇且北約國家領空多次遭俄機侵犯之際。

五角大廈多年來的戰略理念一直是「最佳防禦是建立並維持強大的海外軍事同盟」。但川普政府一些批評這種理念的人認為，這讓美國身陷昂貴的海外戰爭，無法保障國內利益。

儘管川普今年曾下令空襲葉門與伊朗，但他的主要重心仍是將軍力轉向靠近美國本土的任務。近期美軍開始在加勒比海打擊疑為毒販的目標，並向南部國境部署軍隊與武器，還將國民兵與陸戰隊派往國內大城市應對示威及試圖遏制川普口中「失控的都市犯罪」。

知情人士透露，軍方內部對新版國防戰略的批評，大多集中在過度強調本土威脅而忽視中國持續快速軍事擴張，軍職高層已警告美國在太平洋優勢正快速流失。

五名人士指出，新版國防戰略雖仍有相當篇幅聚焦中國，但主要集中在武力犯台威脅，而非更廣泛的全球競爭。

三名知情人士說，國防戰略草擬過程有異議很正常，但這次有意見且感擔憂的官員人數乃至批評力道，都極為罕見。知情人士說，凱恩已向五角大廈高層表達憂心，想讓新版國防戰略不失焦，要確保美軍嚇阻力並在衝突時能擊敗中國。

美軍 國防 美國

延伸閱讀

川普為何要降息？ 學者示警美債風暴

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

川普上傳AI醫療床影片重炒陰謀論 網路一片嘩然

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

相關新聞

黃國昌遭指搶先爆料柯文哲出入八八會館 陳智菡曝時間軸反嗆

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，網路媒體鏡報為了拚點閱胡言亂語，就連自...

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

行政院副發言人謝子涵今天指出，因生涯規劃因素，已於9月中向行政院長卓榮泰以及行政院發言人李慧芝請辭獲准，並於今日離開政院...

卓揆指台美關稅最後關鍵磋商 暗示「今天就會看到鄭麗君」

美國商務部長盧特尼克近日多次釋出「即將與台灣達成關稅及半導體重大協議」的訊號，讓國內嗅到台美關稅將底定的味道，行政院長卓...

美農業部次長訪台 賴總統再提百億美元買美黃小玉

賴清德總統昨天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格，提到台灣承諾四年內採購一百億美元的美國農產品，展現台灣對持續...

新聞眼／美版矽盾行不行？考驗賴政府

美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克近期接連放話，無不劍指台灣的半導體產業，賴政府認定半導體是台灣的國安命脈，畫下紅線，...

關稅警報早響起　府前發言人Kolas示警：恐成經濟堰塞湖

美國商務部長盧特尼克近日接受專訪，提出台美晶片製造「五五分」的構想，直言美國本土晶片充足才能保護台灣。總統府前發言人Ko...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。