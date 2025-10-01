顧立雄：海鯤11月交艦 確實還滿有挑戰性

潛艦國造前召集人黃曙光請辭國安會諮委，外界關注潛艦國造原型艦「海鯤號」能否照合約十一月底前給海軍。國防部長顧立雄昨表示，對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，但也首度坦承，潛艦所需要的潛航的前置準備跟測試，進度確實有些落後，所以要在十一月以前完成交艦「確實還滿有挑戰性」。

海軍退役上校郭璽昨更斷言，海鯤號「根本不可能在今年交船」。海軍司令部表示，對於郭個人言論，不予評論。

顧立雄表示，感謝黃曙光長期對潛艦國造付出的心血跟努力，黃在這方面真的付出很多，對於潛艦的管理跟建造，一開始設計階段就已經開始負責，接下來持續由海軍負責相關的專案管理跟建造。

媒體追問，是否會開罰台船？顧立雄說，一切按照合約來執行，現在最主要的工作，就是加速來完成潛航所需要的相關準備及測試工作，確保安全無虞，才會進入下一階段。

總統府發言人郭雅慧日前表示，黃曙光因「家庭因素」向賴清德總統請辭。黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊表示，黃曙光去年請辭潛艦小組召集人，目前所有工作也都已經回歸軍方，「最近我們家裡的確有些事情，哥哥認為不應該因為家庭因素耽誤工作。」她強調，黃曙光請辭真的是基於家庭因素。

郭璽昨天上午到海軍司令部前表示，海鯤艦至今無法完成測試，關鍵在於如同中樞神經的ＩＰＭＳ整體載台管理系統有問題，各項裝備等於「一個講印度話、一個用英文溝通」，永遠對不起來；到現在為止，「都是靠對講機指揮各部位的人員操作」。他斷言，明年能做完測試都令人質疑，因此「根本不可能在今年交船」。

民眾黨立委林憶君表示，海鯤號若無法如期完成交艦，後續潛艦的預算勢必受到重大影響，立委有監督預算的重大責任，民眾黨團將會審慎討論、嚴格把關，並要求相關單位提出明確改善方案，絕對不讓潛艦國造的重大計畫淪為無條件埋單，讓國人辛苦繳納的稅金打水漂。

國民黨立院黨團總召傅崐萁也表示，如期如質交艦是國防部給人民的承諾，如果前面沒做出來，怎麼會有後續？所以，國防部應先把第一艘做好，預算需要多少就用多少，「否則，相信國防部自己也會支持凍結吧」。

