聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄：海鯤11月交艦 確實還滿有挑戰性

聯合報／ 記者李人岳張曼蘋林銘翰李成蔭／台北報導
國防部長顧立雄。記者張曼蘋／攝影
國防部長顧立雄。記者張曼蘋／攝影

潛艦國造前召集人黃曙光請辭國安會諮委，外界關注潛艦國造原型艦「海鯤號」能否照合約十一月底前給海軍。國防部長顧立雄昨表示，對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心，但也首度坦承，潛艦所需要的潛航的前置準備跟測試，進度確實有些落後，所以要在十一月以前完成交艦「確實還滿有挑戰性」。

海軍退役上校郭璽昨更斷言，海鯤號「根本不可能在今年交船」。海軍司令部表示，對於郭個人言論，不予評論。

顧立雄表示，感謝黃曙光長期對潛艦國造付出的心血跟努力，黃在這方面真的付出很多，對於潛艦的管理跟建造，一開始設計階段就已經開始負責，接下來持續由海軍負責相關的專案管理跟建造。

媒體追問，是否會開罰台船？顧立雄說，一切按照合約來執行，現在最主要的工作，就是加速來完成潛航所需要的相關準備及測試工作，確保安全無虞，才會進入下一階段。

總統府發言人郭雅慧日前表示，黃曙光因「家庭因素」向賴清德總統請辭。黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊表示，黃曙光去年請辭潛艦小組召集人，目前所有工作也都已經回歸軍方，「最近我們家裡的確有些事情，哥哥認為不應該因為家庭因素耽誤工作。」她強調，黃曙光請辭真的是基於家庭因素。

郭璽昨天上午到海軍司令部前表示，海鯤艦至今無法完成測試，關鍵在於如同中樞神經的ＩＰＭＳ整體載台管理系統有問題，各項裝備等於「一個講印度話、一個用英文溝通」，永遠對不起來；到現在為止，「都是靠對講機指揮各部位的人員操作」。他斷言，明年能做完測試都令人質疑，因此「根本不可能在今年交船」。

民眾黨立委林憶君表示，海鯤號若無法如期完成交艦，後續潛艦的預算勢必受到重大影響，立委有監督預算的重大責任，民眾黨團將會審慎討論、嚴格把關，並要求相關單位提出明確改善方案，絕對不讓潛艦國造的重大計畫淪為無條件埋單，讓國人辛苦繳納的稅金打水漂。

國民黨立院黨團總召傅崐萁也表示，如期如質交艦是國防部給人民的承諾，如果前面沒做出來，怎麼會有後續？所以，國防部應先把第一艘做好，預算需要多少就用多少，「否則，相信國防部自己也會支持凍結吧」。

海鯤 顧立雄 海軍

延伸閱讀

顧立雄坦言潛艦原型艦11月交艦有挑戰 民眾黨團將評估刪減或凍結預算

影／國軍投萬人救災花蓮 顧立雄：清運進度超前 有信心中秋節完成重建

影／海鯤號11月底交艦海軍？顧立雄：前置跟測試進度確實落後

肯定國軍支援花蓮 顧立雄：全力在中秋節前恢復災民正常生活

相關新聞

黃國昌遭指搶先爆料柯文哲出入八八會館 陳智菡曝時間軸反嗆

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，網路媒體鏡報為了拚點閱胡言亂語，就連自...

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

行政院副發言人謝子涵今天指出，因生涯規劃因素，已於9月中向行政院長卓榮泰以及行政院發言人李慧芝請辭獲准，並於今日離開政院...

卓揆指台美關稅最後關鍵磋商 暗示「今天就會看到鄭麗君」

美國商務部長盧特尼克近日多次釋出「即將與台灣達成關稅及半導體重大協議」的訊號，讓國內嗅到台美關稅將底定的味道，行政院長卓...

美農業部次長訪台 賴總統再提百億美元買美黃小玉

賴清德總統昨天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格，提到台灣承諾四年內採購一百億美元的美國農產品，展現台灣對持續...

新聞眼／美版矽盾行不行？考驗賴政府

美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克近期接連放話，無不劍指台灣的半導體產業，賴政府認定半導體是台灣的國安命脈，畫下紅線，...

關稅警報早響起　府前發言人Kolas示警：恐成經濟堰塞湖

美國商務部長盧特尼克近日接受專訪，提出台美晶片製造「五五分」的構想，直言美國本土晶片充足才能保護台灣。總統府前發言人Ko...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。