藍爭主席 鄭麗文訪李鴻源 郝龍斌拉攏青年

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席選舉，十月十八日投票。選戰倒數十七天，候選人鄭麗文昨拜會內政部前部長李鴻源，請益國家永續發展藍圖，李鴻源表示，樂意協助鄭麗文找回真正的國民黨精神。候選人郝龍斌則與黨內青年咖啡座談，主張要創「國民黨版一九九九（專線）」。

花蓮堰塞湖洪災重創光復鄉，鄭麗文表示，此次風災反映出政府體系對重大極端氣候帶來的災害，在法令、政策上還沒做好防災準備，李鴻源是台灣永續發展、國土規畫領域的權威，因此特別請益。

李鴻源說，他很佩服中生代願意出來承擔重責，未來若有需要，都很樂意協助，讓她有機會當選，真正把國民黨精神找回來。他也期許國民黨作為正直的反對黨，需要很多專業、新思考與年輕人的智慧，黨主席要有能力帶領他們參與公共事務；而傳承經驗也很重要，這是新任黨主席嚴峻挑戰。

郝龍斌與藍營青年座談時表示，他會將「一九九九市民專線」的經驗複製到中央黨部，利用ＬＩＮＥ平台，建立黨員意見反映熱線，黨工、黨員都可透過平台直接反映問題，再將龐大的訊息量，利用AI整理成大數據，彙整所有民意及批評指教，讓國民黨接地氣，了解社會脈動，打造AI國民黨。他也希望未來每個月都有機會走入校園。

孫文學校總校長張亞中接受廣播專訪時則說，若當選黨主席，將開啟「國共政治論壇」，簽署兩岸和平協議，將「兩岸堰塞湖」盡快引流。他也提及，兩岸關係不可能永遠維持現狀，若無以統一為指向，「北京為何要跟你談和平？」他提出「統和式的統一」，當兩岸交集愈來愈多，可互相正面影響，最後的結果一定對大家是最好的。

鄭麗文 郝龍斌 張亞中 國民黨 黨主席

