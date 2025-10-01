宣布國慶流程 韓國瑜籲風雨同舟

中華民國一一四年國慶大會籌備委員會主委、立法院長韓國瑜昨宣布國慶盛典系列活動。他說，今年國慶主題「中華民國生日快樂」，簡單有力直白，希望海內外同胞能化解分歧與意見，「我們始終在台灣這條大船上，風雨同舟、同舟一命」。

韓國瑜主持記者會時表示，日前受颱風襲擊，馬太鞍堰塞湖溢流，花蓮居民飽受各種苦痛，慶籌會同仁向受災地區同胞獻上最高致意，希望受傷民眾能早日康復、往生者安息，希望花蓮能早日重建，也希望在大家幫助下能共渡難關，祈禱上天，「天佑花蓮、天佑台灣」。

對於外界關注國慶相關活動是否會縮小規模，南投縣長許淑華昨出席國慶記者會說，救災歸救災，國家慶典還是有一定的規模，南投縣作為其中一個承辦方，會盡量把這些程序都做好。

韓國瑜公布今年大會流程，大會主題象徵國家在動盪世局中屹立不搖、單純美好、平實幸福；活動壓軸由空軍雷虎小組駕駛「勇鷹」高教機五機編隊施放彩煙通過觀禮台上空，為中華民國一一四歲獻上空中祝賀。

慶籌會說明，國慶大會儀典，國歌領唱將由全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優的「彰化縣大村國小合唱團」擔綱，並與獲選一一三年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表共同演唱；國慶禮讚由大村國小合唱團與「唐寶寶大器樂團」合作，傳遞希望與暖意。

主題表演由新北市警察局騎警隊八匹駿馬及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，世大運、成都世運代表隊及台中市立中山國中、台北市立東園國小少棒隊等英雄車隊巡遊，於主席台前致意。

