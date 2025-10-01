宣布國慶流程 韓國瑜籲風雨同舟

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
中華民國一一四年國慶大會籌備委員會主委韓國瑜（中）昨在立院主持記者會，與南投縣長許淑華（中排右五）及典禮主持人、籌備委員會等人合影。記者許正宏／攝影
中華民國一一四年國慶大會籌備委員會主委韓國瑜（中）昨在立院主持記者會，與南投縣長許淑華（中排右五）及典禮主持人、籌備委員會等人合影。記者許正宏／攝影

中華民國一一四年國慶大會籌備委員會主委、立法院長韓國瑜昨宣布國慶盛典系列活動。他說，今年國慶主題「中華民國生日快樂」，簡單有力直白，希望海內外同胞能化解分歧與意見，「我們始終在台灣這條大船上，風雨同舟、同舟一命」。

韓國瑜主持記者會時表示，日前受颱風襲擊，馬太鞍堰塞湖溢流，花蓮居民飽受各種苦痛，慶籌會同仁向受災地區同胞獻上最高致意，希望受傷民眾能早日康復、往生者安息，希望花蓮能早日重建，也希望在大家幫助下能共渡難關，祈禱上天，「天佑花蓮、天佑台灣」。

對於外界關注國慶相關活動是否會縮小規模，南投縣長許淑華昨出席國慶記者會說，救災歸救災，國家慶典還是有一定的規模，南投縣作為其中一個承辦方，會盡量把這些程序都做好。

韓國瑜公布今年大會流程，大會主題象徵國家在動盪世局中屹立不搖、單純美好、平實幸福；活動壓軸由空軍雷虎小組駕駛「勇鷹」高教機五機編隊施放彩煙通過觀禮台上空，為中華民國一一四歲獻上空中祝賀。

慶籌會說明，國慶大會儀典，國歌領唱將由全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優的「彰化縣大村國小合唱團」擔綱，並與獲選一一三年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表共同演唱；國慶禮讚由大村國小合唱團與「唐寶寶大器樂團」合作，傳遞希望與暖意。

主題表演由新北市警察局騎警隊八匹駿馬及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，世大運、成都世運代表隊及台中市立中山國中、台北市立東園國小少棒隊等英雄車隊巡遊，於主席台前致意。

國慶 韓國瑜

延伸閱讀

卓榮泰施政報告提「3個重建」 邀韓國瑜攜手重建社會信任

暫放行明年總預算 傅崐萁：請韓國瑜立即召開協商

太鼓、煙火、歌廳秀 韓國瑜邀為國慶生

影／率團訪日返台！韓國瑜讚台灣館震撼人心 盼花蓮早日重建

相關新聞

黃國昌遭指搶先爆料柯文哲出入八八會館 陳智菡曝時間軸反嗆

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，網路媒體鏡報為了拚點閱胡言亂語，就連自...

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

行政院副發言人謝子涵今天指出，因生涯規劃因素，已於9月中向行政院長卓榮泰以及行政院發言人李慧芝請辭獲准，並於今日離開政院...

卓揆指台美關稅最後關鍵磋商 暗示「今天就會看到鄭麗君」

美國商務部長盧特尼克近日多次釋出「即將與台灣達成關稅及半導體重大協議」的訊號，讓國內嗅到台美關稅將底定的味道，行政院長卓...

美農業部次長訪台 賴總統再提百億美元買美黃小玉

賴清德總統昨天接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格，提到台灣承諾四年內採購一百億美元的美國農產品，展現台灣對持續...

新聞眼／美版矽盾行不行？考驗賴政府

美國財政部長貝森特和商務部長盧特尼克近期接連放話，無不劍指台灣的半導體產業，賴政府認定半導體是台灣的國安命脈，畫下紅線，...

關稅警報早響起　府前發言人Kolas示警：恐成經濟堰塞湖

美國商務部長盧特尼克近日接受專訪，提出台美晶片製造「五五分」的構想，直言美國本土晶片充足才能保護台灣。總統府前發言人Ko...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。