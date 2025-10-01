杜魯門曾說「台灣地位再議」…蔣經國怕「上美國的當」！兩蔣日記還有啥祕聞？

國史館昨天公開第七批兩蔣日記數位檔，包括蔣中正一九四三年參加開羅會議，以及日本投降時的欣慰與感慨，原子彈威力更讓他印象深刻。蔣經國日記提及，美國總統杜魯門在韓戰爆發時要求我「停止對大陸海空軍活動」、「台灣地位將來再定」，令他憂懼；盟國對日的舊金山和會排除我國，蔣經國說「這是奇恥大辱」。

美國前總統杜魯門曾說「台灣地位將來再定」，前總統蔣經國日記中稱「憂懼上美國人的當」。圖／取自國史館網站

開羅會議是蔣中正首度參與國際領袖高峰會，他在會中提出，日本必須歸還台澎與東北，並特別在日記貼上會議公報全文剪報。與邱吉爾、羅斯福會面，蔣說邱「比未見之前想像者較優」，羅「斜目而跛足，顯微深沉陰刻」，但「自有一種不凡風度」。

一九四五年八月六日，原子彈轟炸廣島，第二天蔣在日記貼上「新武器原子炸彈」的剪報。九月二日，日本政府簽訂降書，蔣寫道：十五年多來，每天在日記開頭寫下「雪恥」，如今日本終於向我國與聯合國投降。

一九五○年韓戰爆發，杜魯門總統下令第七艦隊協防台海，但要我方不對大陸採取海空軍活動，以及台灣地位未來再議。蔣經國六月廿八日寫到，一般人覺得是喜事，他則憂懼於不可貪一時之安，而上美國人的當。次年九月八日，舊金山和約簽訂，蔣經國十日寫道：「我國沒有份，這是奇恥大辱。」

美國在台協會（ＡＩＴ）日前提及，「開羅宣言」、「波茨坦公告（宣言）」及「舊金山和約」並未決定台灣最終政治地位，引發討論。對照上述兩蔣日記提及美國政府「台灣地位再議」，政大外交系教授黃奎博指出，次年國務卿杜勒斯曾特別向我國大使顧維鈞解釋：台灣按開羅宣言應交還中華民國，但如今若明文交還，則美國派艦隊保台，將變為介入中國內戰，成為中共與蘇聯批美口實，目前不得不先留為懸案，以求易於應付。

黃奎博說，韓戰後美方沒再提台灣地位未定；這次ＡＩＴ不提中日和約以及美國恢復派駐華大使到台灣等史實，刻意模糊，讓各方都能解釋。

