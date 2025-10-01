藍放行總預算付委 促朝野協商

立法院新會期甫開議，朝野攻防又起。針對明年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團原本在昨天院會提案退回程序委員會，但在表決前一刻撤回提案。國民黨團總召傅崐萁表示，先放行行政院所提總預算案，但要求立法院長韓國瑜召集朝野協商，盼朝野和諧，政院一周內依法編足該編的預算。

讓國民黨團不滿、欲退案的原因，是因行政院所提明年度中央政府總預算案中，未含已經立院三讀通過的軍人加薪、警消退休金提升，以及各縣市一般性補助分配。

立法院會昨上午處理報告事項，國民黨團提案，要求明年度總預算案退回程序委員會，民進黨團表示異議，全案交付表決；但就在通知立委表決的鈴聲結束後，會議主席韓國瑜宣布國民黨團撤案，在場民進黨立委也爆出歡呼聲。

傅崐萁受訪時表示，國民黨團「原則先放行」明年度總預算案，但要求韓國瑜召集朝野協商，盼行政院長卓榮泰能透過朝野協商，盡快承諾依法落實編列預算，不然等同行政院「廢除立法院」。

傅崐萁表示，對於立法院通過的軍人加薪、提高警消退休金及各縣市一般性補助分配等，行政院未依法編列預算，不尊重立法院，國民黨團深表遺憾；卓榮泰應依法行政，不能違法亂紀，國民黨團盼朝野和諧，同意不擋總預算案，給行政院依法行政的機會，希望一周內，依法編足該編列的預算。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團雖沒有直接退回總預算，但也不會簽署「不復議同意書」，同時要求韓國瑜盡速召集黨團協商，就看卓榮泰是否繼續悍然拒絕依法編列預算；民眾黨團將視黨團協商結果、行政院後續態度，決定採取何種具體作為。

據指出，在下次會議結束之前，在野黨團仍可提出「復議」，令付委審查卡關。

行政院發言人李慧芝表示，明年度中央政府總預算攸關民生、經濟及國家發展，希望能順利付委、進入實質審查；對於立法院召開的朝野協商，行政院一直以來都願意共同參與，促進兩院的溝通與協調。

李慧芝說，對於有違憲疑慮的「國軍待遇條例」及「警察人員人事條例」部分條文，行政院已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，相關人員的權益絕對不會受到影響。

審計長陳瑞敏續任

此外，立法院會昨天進行審計長人事同意權案投票，在朝野共同支持下，以同意一一二票，不同意〇票，同意現任審計長陳瑞敏續任。日前審查時，陳瑞敏表現就頗受在野黨立委肯定；昨天投票前，在野立委受訪時也說，審計部是相對獨立運作、公正客觀的機關。投票結果，一百十三位立委中，僅國民黨立委丁學忠未投票。

商品推薦