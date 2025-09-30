【即時短評】花蓮洪災尚未平復 政院還要踩進朝野對抗的泥淖？
立法院周二院會，再現朝野攻防。國民黨立院黨團原本提案將明年度中央政府預算案退回程序委員會，卻在表決前一刻撤回提案。此舉緩解朝野緊張氣氛，但背後仍讓人嗅到政治角力的硝煙味。尤其在花蓮堰塞湖洪災尚未平息、舉國關注救災之際，任何過度的政治對抗都可能引發民怨。國民黨團選擇退讓一步，就看政院有無善意回應。
國民黨團總召傅崐萁明確表示，撤案是為了給行政院「依法行政」的機會；對於明年預算未編入軍人加薪、警消退休金提升，行政院則以「國軍待遇條例」及「警察人員人事條例」部分條文有違憲疑慮，已向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分為由，並表示未來若憲法法庭認為沒有違憲，會馬上調整、即時追溯補齊。
政院的說法看似有理，其實似是而非，因為，若是聲請釋憲即可不編預算，豈不是政院先自任大法官？而立院三讀通過的法律，要不要遵守，若都由政院自行決定，「依法行政」即形同具文，將成「恣意行政」。
大罷免過後，賴清德總統曾表示，人民需要休養生息。但行政院如今對明年度總預算的編列及對三讀條文的認知，彷彿又回到大罷免過程的朝野互鬥。如果行政院長卓榮泰周二施政報告提出的「產業布局、災區復原、社會信任」三項重建是真心的，就有必要從今年大罷免掛蛋汲取教訓，展現誠意，以民生為重，以法律為依歸。
退一步言，就算政院先編列預算，最後遭大法官宣告相關條文違憲，仍有解決方式，但至少不是在法律違憲與否不明之前，就跟在野黨拚得你死我活。況且，花蓮洪災尚未平復，若朝野再次因預算案上演激烈攻防，無異於在傷口上灑鹽。
事實上，國民黨團昨天釋出善意，但也暗藏玄機。因為，依議事規則，在下次會議之前，藍白黨團都仍有「復議」這張牌，能讓預算案卡在付委審查之前，直至朝野達成共識。這種策略性的退讓，既顧及當前災情民意，又保留未來談判籌碼，顯示在野黨也非全然讓步；政院能否避免重演一年多來的政治擂台賽及無謂對抗泥淖，就在執政團隊一念之間。
