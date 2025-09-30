被稱「柯前領導」柯文哲怒嗆被中共接管？北市政風處回應了

台北地方法院審理京華城容積率弊案，民眾黨前主席柯文哲出庭再批，檢方對他政治偵防，檢察官推給台北市政風處，政風處半夜發澄清新聞稿，文中還以「柯前領導」稱呼他，連伺服器也寫成「檔案服務器」，他質疑，難道政風處被中共接管了嗎？

北市政風處晚間以新聞稿回應指出，絕無涉及任何「政治偵防」行為。本案是台北地檢署行文向本府調取府內既存檔案資料，復由本處配合地檢署分類整理檔案，所有資料均由本府提供，非本處所蒐集，本處亦無增刪修改。本處於法定職掌範圍內依法執行職務，是行政協助司法正當程序。

二、另有關本處9月25日新聞稿文字內容疏誤一事，係因操作人員使用智慧型手機瀏覽器上稿前，未注意關閉智慧型手機內建翻譯功能所致，已於發現錯誤後即時更正。針對本次疏失，本處將檢討相關人員行政責任並強化審核機制，杜絕錯誤再次發生。

