聽新聞
0:00 / 0:00
被稱「柯前領導」柯文哲怒嗆被中共接管？北市政風處回應了
台北地方法院審理京華城容積率弊案，民眾黨前主席柯文哲出庭再批，檢方對他政治偵防，檢察官推給台北市政風處，政風處半夜發澄清新聞稿，文中還以「柯前領導」稱呼他，連伺服器也寫成「檔案服務器」，他質疑，難道政風處被中共接管了嗎？
北市政風處晚間以新聞稿回應指出，絕無涉及任何「政治偵防」行為。本案是台北地檢署行文向本府調取府內既存檔案資料，復由本處配合地檢署分類整理檔案，所有資料均由本府提供，非本處所蒐集，本處亦無增刪修改。本處於法定職掌範圍內依法執行職務，是行政協助司法正當程序。
二、另有關本處9月25日新聞稿文字內容疏誤一事，係因操作人員使用智慧型手機瀏覽器上稿前，未注意關閉智慧型手機內建翻譯功能所致，已於發現錯誤後即時更正。針對本次疏失，本處將檢討相關人員行政責任並強化審核機制，杜絕錯誤再次發生。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言