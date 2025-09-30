卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院代理發言人謝子涵。記者胡經周／攝影
行政院發言人謝子涵今天指出，因生涯規劃因素，已於9月中向行政院長卓榮泰以及行政院發言人李慧芝請辭獲准，並於今日離開政院及相關工作群組。

謝子涵曾任前立委余宛如助理，2022年擔任民進黨發言人，並於2024年代表民進黨參選台中市第三選區立委，但未能擊敗強勁對手國民黨立委楊瓊瓔。去年5月20日卓內閣上任時擔任行政院副發言人，還曾在時任發言人陳世凱轉任交通部長時暫代發言人一職。

行政院 發言人 謝子涵

