黃國昌遭指搶先爆料柯文哲出入八八會館 陳智菡曝時間軸反嗆
民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，網路媒體鏡報為了拚點閱胡言亂語，就連自家集團發稿時間都不會求證，針對八八會館的相關報導，黃國昌本來就有接到爆料，獨家新聞鬧出大烏龍，想要嫁禍是又笨又壞。
針對鏡報今天發布「柯文哲上88會館誰爆料？網路時間軸會說話，黃國昌臉書、《菱傳媒》率先發文」為題的獨家報導，陳智菡晚間在臉書發文指出，鏡報為了拚點閱已經到了胡言亂語的程度，就連自家集團發稿時間都不會求證，所謂的「獨家新聞」鬧出大烏龍，也害綠營一票「假名嘴真側翼」都跟著翻車。
陳智菡還說，相信電視台政論節目口沫橫飛在錄影，奉勸主持人李正皓不要一直叫人打球，「趕快去改你的腳本，你們連查證都不會，只會陰險嫁禍別人，誰要跟你們打球？」
陳智菡指出，鏡報今天刊出一則獨家新聞，聲稱八八會館相關報導「黃國昌先在臉書發文，鏡週刊才發稿」，其實鏡週刊習慣一大早狂出系列報導，各家電視台的晨間新聞就會開始跟進，該則報導提到的日期為2022年11月17日，時任台北市長柯文哲當天在南港轉運站的行程。
陳智菡表示，自己當時還在擔任台北市政府發言人，柯文哲當天面對媒體堵訪就毫不在意地回應「最好不要請我吃飯，我吃完什麼都不知道。」
陳智菡說，黃國昌是在媒體跟風報導過後才發文，其實早在事前也有接到相關爆料，「什麼時候發文也不重要，而是這些鏡集團到底要耍廢到什麼程度」，自家集團的報導時間不查證，一群側翼集體高潮想見縫插針，李正皓一直想叫大家去打球，「我就問：吳怡萱會帶球走怎麼打？！你們這群整天想害人的卑鄙陰險小人！」
鏡報新聞網稍早表示，相關報導上稿時間經過查證後，確實誤認周刊發布報導時間在黃國昌貼文之後。
