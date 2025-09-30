快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

聽新聞
0:00 / 0:00

韓媒引台媒指賴總統勘災徐榛蔚不在場 羅智強：總統府麻煩秀公文

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。記者季相儒／攝影
國民黨立委羅智強。記者季相儒／攝影

國民黨立委羅智強今晚在臉書上表示，南韓媒體轉載台灣媒體指稱網友疑惑「賴清德總統前往勘災，花蓮縣長徐榛蔚卻不到場」，羅質疑，賴總統勘災會議何時通知花蓮縣政府? 請總統府秀公文。

羅智強說，民進黨大內宣，出口轉外銷，又來了；事實上，徐榛蔚也很疑惑，明明都在前進指揮所，為什麼賴總統不通知她到場？

羅智強表示，總統府一直說有通知縣政府，請總統府公布電子公文，是哪一天幾點幾分通知的？口說無憑，讓證據說話。

羅智強指出，9月23日下午2時50分馬太鞍溪堰塞湖潰壩，9月25日下午賴總統到花蓮勘災，會中才指示國軍可以進入民宅協助救災，光復鄉全村被淤泥掩埋，沒有大型機具及大批人力，地方政府根本無力復建。

羅智強強調，相較於莫拉克風災，軍方投入50萬人次救災、行政院長多次視察，內政部長坐鎮前進指揮所、各部會次長全員進駐，花蓮呢？行政院至今未獲回應是否𠄘擔所有清除家園，全面接管災區重建一切事物。過去幾天如果不是民間大量鏟子超人前往協助，光復災區恐怕已成廢墟。

羅智強 花蓮縣政府 行政院

延伸閱讀

影／參選黨主席尋求支持 羅智強：國民黨總統選舉輸在不團結

影／國民黨主席改選 羅智強喊出世代傳承、戰力加乘

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

花蓮議長張峻也成受災戶…心寒控徐榛蔚過門不入 縣府回應了

相關新聞

黃國昌遭指搶先爆料柯文哲出入八八會館 陳智菡曝時間軸反嗆

民眾黨主席黃國昌遭指「指揮狗仔集團」跟監政敵，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，網路媒體鏡報為了拚點閱胡言亂語，就連自...

韓媒引台媒指賴總統勘災徐榛蔚不在場 羅智強：總統府麻煩秀公文

國民黨立委羅智強今晚在臉書上表示，南韓媒體轉載台灣媒體指稱網友疑惑「賴清德總統前往勘災，花蓮縣長徐榛蔚卻不到場」，羅質疑...

批汙名化中國人...蘇進強：民進黨有三欠缺 缺文化自信

中華文化總會前秘書長蘇進強今在直播節目「志聖鮮思」上，表示民進黨有三個欠缺，欠缺文化底蘊、欠缺文化自信、欠缺制度自信，7...

批賴清德勘災頻有白目冷血言行 卓榮泰：總統做得比我們都多

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，多位立委聚焦花蓮災情，其中國民黨立委羅智強聚焦救災情況，他批評賴清德總統勘災，...

帶著善意而來...美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）訪問台灣，賴清德總統今（30日）下午在總統府接見林...

北市政風處稱他「柯前領導」 柯文哲怒嗆：難道被中共接管了嗎？

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。