韓媒引台媒指賴總統勘災徐榛蔚不在場 羅智強：總統府麻煩秀公文
國民黨立委羅智強今晚在臉書上表示，南韓媒體轉載台灣媒體指稱網友疑惑「賴清德總統前往勘災，花蓮縣長徐榛蔚卻不到場」，羅質疑，賴總統勘災會議何時通知花蓮縣政府? 請總統府秀公文。
羅智強說，民進黨大內宣，出口轉外銷，又來了；事實上，徐榛蔚也很疑惑，明明都在前進指揮所，為什麼賴總統不通知她到場？
羅智強表示，總統府一直說有通知縣政府，請總統府公布電子公文，是哪一天幾點幾分通知的？口說無憑，讓證據說話。
羅智強指出，9月23日下午2時50分馬太鞍溪堰塞湖潰壩，9月25日下午賴總統到花蓮勘災，會中才指示國軍可以進入民宅協助救災，光復鄉全村被淤泥掩埋，沒有大型機具及大批人力，地方政府根本無力復建。
羅智強強調，相較於莫拉克風災，軍方投入50萬人次救災、行政院長多次視察，內政部長坐鎮前進指揮所、各部會次長全員進駐，花蓮呢？行政院至今未獲回應是否𠄘擔所有清除家園，全面接管災區重建一切事物。過去幾天如果不是民間大量鏟子超人前往協助，光復災區恐怕已成廢墟。
