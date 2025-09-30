快訊

批汙名化中國人...蘇進強：民進黨有三欠缺 缺文化自信

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華文化總會前秘書長蘇進強今在直播節目「志聖鮮思」上，表示民進黨有三個欠缺，欠缺文化底蘊、欠缺文化自信、欠缺制度自信，70、80年代大家都認為自己是中國人，民進黨卻將「中國人」汙名化，只會把兩岸交流都視為「統戰」，又無法阻擋兩岸經貿的相互依存趨勢，拿弱勢的陸配開刀，對依附在民進黨內部的共諜束手無策。

蘇進強今日表示，中華文化在台澎金馬巳內化成為台灣人民、台灣社會的生活與文明的元素，大陸朋友都認為台灣就是中華文化的典範，擁有文化的詮釋權與主導地位，但民進黨棄如敝屣，這就是最大戰略錯誤，726、823的大罷免結果已證明「去中化」不再受老百姓認同。

蘇進強說，過去他曾任職陳水扁時期的國安會及文總，當時兼任文總會長的陳水扁沒有要去中化，對兩岸文化交流也樂觀其成，當時文總結構有本土、外省，柏楊就是諮議委員會主委；辜振甫的妻妹作家華嚴也是副會長；鍾肇政、葉石濤都是副會長，種種都代表陳水扁當時對中華文化有充份的自信。

蘇進強表示，過去兩岸交流中，對岸無論高、中、低層都有共識，即中華文化的頂尖堡壘就在台灣，台灣無疑在中華文化詮釋權是華人社會的典範。即使後來李登輝提倡「文化新中原」，都沒有要去中化，而是要使台灣成為中華文化的重心，進而與本土文化的平衡相輔相成。李登輝任文總會長時，任命他為「活水」雙周報第一任總編輯，活水一詞就在朱熹的詩詞中，無所謂台獨的問題。

蘇進強說，民進黨有三個欠缺，欠缺文化底蘊、欠缺文化自信、欠缺制度自信。他認同柏楊所言「歷史可以原諒，但是不能忘記」，過去70、80年代大家都認為自己是中國人，民進黨卻將「中國人」汙名化，非常不可取。

蘇進強指出，台聯成立後，中晚期雖被歸類台獨，但初期沒有台獨的思維，只是強調台灣主體，中晚期後因主事者與獨派靠攏，後來才會被認為是台獨。當初台聯本來只是要成立政團，但因工時案逐漸成為政黨，甚至剛開始台聯成立時潛在的黨主席人選不是黃主文，而是蕭萬長。

清大兼任助理教授何志勇批評，民進黨執政現在連民主基礎都欠缺，綠營上台後很多法治原則都被打破，如維持法律安定性的不溯及既往原則、信賴保護原則，甚至無罪推定等。

國民黨前立委陳學聖說，過去有一歷史懸案，稱2000年李登輝在敗選後，有想過要把藍營外省人推向新黨，進而讓國民黨本土化。如果這件事有成就不需要台聯，因為台聯只是圓李登輝想要把國民黨本土化的夢，這樣就變成民進黨跟台灣國民黨爭政權，外省人在新黨成少數。

民進黨 去中化 台聯

