副總統見奧地利跨黨派訪團 盼深化雙邊夥伴關係

中央社／ 台北30日電

副總統蕭美琴今天接見「奧地利跨黨派國會議員訪問團」時表示，台灣與奧地利近年來在經濟、貿易及文化領域持續合作，雙方產業間也存在互補與合作關係，期盼未來能進一步深化雙邊夥伴關係。

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統下午接見「奧地利跨黨派國會議員訪問團」。

副總統致詞時，首先歡迎奧地利友台協會主席艾蒙（Werner Amon）率領友台訪問團來訪。

她並表示，這是她擔任副總統以來，首次接見來自奧地利的訪團，很高興台灣與奧地利近年來在經濟、貿易及文化領域持續建立強健且穩固的夥伴關係；目前台灣駐奧地利代表是一位音樂家，充分展現奧地利所代表的強大文化底蘊。

