快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

我只為妳夾菜！盧秀燕合體鄭麗文「吃播」 讚她最大特質是這個

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文和台中市長盧秀燕今晚合體「吃播」，盧緊抓著鄭的手說，「我們是姊妹，是姊姊照顧妹妹」。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文和台中市長盧秀燕今晚合體「吃播」，盧緊抓著鄭的手說，「我們是姊妹，是姊姊照顧妹妹」。記者黃寅／攝影

國民黨主席候選人鄭麗文晚間到台中市，和市長盧秀燕「吃播」，大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」。盧秀燕稱讚鄭麗文最大的特質就是「勇敢」，還說「我只有為妳夾菜喔！」盧解釋，為鄭夾菜是因為「我們是姊妹，是姊姊照顧妹妹」。

盧秀燕是國民黨下屆總統熱門人選，先前國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強都已到台中，和盧一起吃小吃，引起外界關注，鄭麗文今天也南下台中和盧合體。

盧、鄭會面後，盧一開場就說，女性要從政實在很不容易，一路走來對鄭特別有同理心，覺得她非常的努力，而且非常的勇敢，是勇敢的女性。她每次戰鬥力十足，這是從政很重要的條件，加上個子很高，嗓門也很大，所以戰鬥力效果更好。

盧秀燕說，為什麼說鄭麗文很勇敢？因為她對於任何的威脅都能伸張正義、很勇敢，她的人格特質就是勇敢。所以，對她一樣祝福、加油。盧秀燕說，上次見面時就這樣說過了，鄭麗文也馬上回說：「還抱過了，感受到了」。

盧秀燕舉出她和鄭麗文的3層關係，除了是姊妹，和鄭還在立法院同事過，且鄭幫忙輔選過她。

國民黨主席選舉6人參選，盧還會幫其他候選人合體直播嗎？盧秀燕指著自己說，黨員有責任選賢與能，大家如果不嫌棄來找她，她很願意聽他們的意見，不會畫地自限只聽這個、不聽那個。

盧話鋒一轉表示，她也知道，好的人才一定會出頭，「我很有信心，國民黨員的眼睛是雪亮的，他們知道在艱困的時期，需要什麼樣的黨主席候選人」；我們要聽他們的政見，讓他們有機會能夠表現，因為國民黨現在沒有什麼資源，也沒有什麼廣告，只能靠這樣的方式來爭取大家的支持。

盧秀燕說，他們都有很高的聲量，反而是我要來拜託他們，來為台中市拼經濟，幫台中吃播、幫我們行銷。

國民黨主席候選人鄭麗文晚間到台中市，和市長盧秀燕合體「吃播」，大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文晚間到台中市，和市長盧秀燕合體「吃播」，大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文和台中市長盧秀燕合體「吃播」，盧緊抓著鄭麗文的手說「我們是姊妹，是姊姊照顧妹妹」。記者黃寅／攝影
國民黨主席候選人鄭麗文和台中市長盧秀燕合體「吃播」，盧緊抓著鄭麗文的手說「我們是姊妹，是姊姊照顧妹妹」。記者黃寅／攝影

盧秀燕 鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

中央修改補助辦法 中市議員憂41億社福缺口誰負責？盧秀燕回應了

台中大里掩埋場垃圾量爭議 盧秀燕允會越來越少

台中2026人均統籌款六都第五？ 盧秀燕：不知為何對台中這樣子

統籌分配款多295億還喊窮？盧秀燕：被倒扣250億 公文不斷進來不斷扣

相關新聞

帶著善意而來...美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）訪問台灣，賴清德總統今（30日）下午在總統府接見林...

我只為妳夾菜！盧秀燕合體鄭麗文「吃播」 讚她最大特質是這個

國民黨主席候選人鄭麗文晚間到台中市，和市長盧秀燕「吃播」，大啖獲必比登推薦的「可口牛肉麵」。盧秀燕稱讚鄭麗文最大的特質就...

批賴清德勘災頻有白目冷血言行 卓榮泰：總統做得比我們都多

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，多位立委聚焦花蓮災情，其中國民黨立委羅智強聚焦救災情況，他批評賴清德總統勘災，...

北市政風處稱他「柯前領導」 柯文哲怒嗆：難道被中共接管了嗎？

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理...

增待遇、減負擔、顧生育 鍾佳濱提三政策籲政院先利民再福國

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天在立法院院會，針對教師鐘點費及生育補助、企業加薪減稅成效質詢行政院長卓榮泰，要求行政院長責...

落實2050淨零轉型 卓榮泰重申面對核能3原則

行政院長卓榮泰30日率同相關部會首長，赴立法院出席施政報告並備質詢。他表示，今年開始，台灣正式實施碳費制度，政府目標堅定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。