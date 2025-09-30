批賴清德勘災頻有白目冷血言行 卓榮泰：總統做得比我們都多

行政院長卓榮泰今赴立法院施政報告並備質詢，多位立委聚焦花蓮災情，其中國民黨立委羅智強聚焦救災情況，他批評賴清德總統勘災，除跟國軍「give me five」，還問孩童「臉上怎麼黑黑的」，如此不得體行徑是白目還冷血？卓榮泰回應，擦去臉上的汙泥是出於一種關心，賴總統做得很多，不要這樣批評，現在要重建社會信任。

羅智強指出，王定宇在光復鄉急需救災之際，最先想到的反而是球求政院提出「殺傷力證據」，對比花蓮鄉親被埋在泥流，王定宇、行政團隊如此企圖效仿側翼的行徑簡直沒有人性，卓榮泰不該為這種人背書。當年八八風災時，行政院祕書長薛香川只是在加班時抽空要陪95歲父親吃晚餐就被時任民進黨主席蔡英文批評「氣到想砸電視，想要斷馬英九一條手臂」，結果民進黨現在卻在群組裡大吃人血饅頭。

卓榮泰回應，在某種前提下，社會不信任造成的誤解，他是一個應對的方式，為了自我防衛。相信群組內，絕大部分都是在討論如何協助如何救災，此時此刻不分黨派應該都要救災，所以社會如果少一點這樣的扭曲，大家共同努力「從我們切身做起。」至於行政院正副祕書長張惇涵、阮昭雄也在群組中，是否有接到回報？卓榮泰表示，那幾天沒有心思去討論那些訊息。

羅智強緊接問卓榮泰，若勘災會問孩童「臉上怎麼黑黑的」嗎？賴總統如此作為，還與國軍「give me five」，這已經不是賴總統第一次講不得體的話，之前南台灣風災導致居民屋頂掀飛，賴總統還叫災民自己爬屋頂。這到底是白目還是冷血？相信人民自己會做評斷。

卓榮泰表示，「因為他有幫忙清理家庭，所以臉上沾滿了汙泥」，賴總統是「幫他擦去臉上的汙泥」，這是出於一種關心，人之常情。羅智強接著說「你看到災區婦女會說，他們的丈夫身體都不好？會這樣講嗎？」卓榮泰沒有接口，僅搖了兩下頭。卓榮泰也說「賴總統做得比我們都多」，不要這樣批評，現在要重建社會信任。

另外，有關國民黨要提「樺加沙暨光復堰塞湖潰決災後重建條例」，卓榮泰說，丹娜絲重建條例已經把花蓮畫為災區，該600億特別預算就可以適用，用該條例及預算是最快最好的，將來如果預算不夠也可以透過追加方式來補這個預算，也有預備金。至於重建經費，卓榮泰與公共工程委員會主委陳金德都稱，目前搶災搶險，還沒有辦法估計重建經費，力拚中秋節之後一個月評估完成。 國民黨立委羅智強在立法院施政總質詢質詢。記者季相儒／攝影

