帶著善意而來...美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統（右）今（30）日下午接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg，左）。取自總統府影片截圖
賴清德總統（右）今（30）日下午接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg，左）。取自總統府影片截圖

美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）訪問台灣，賴清德總統今（30日）下午在總統府接見林德柏格時表示，提到台灣籌組訪問團連兩月赴美採購，林德柏格說，美國訪團也帶著善意而來，決定進一步開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場；希望這項宣布能在中秋佳節到來之際，為台灣許多家庭帶來歡樂和富足。

賴總統致詞時，首先歡迎林德柏格相隔一年再度訪台，並提到，台灣籌組的「農產品貿易友好訪問團」才剛結束訪美行程，這幾天就迎來林德柏格率領美國數十位產業代表來訪，彰顯台灣與美國的深厚情誼及緊密的夥伴關係，不僅要向訪賓表達誠摯歡迎，也要為台美經貿交流更進一步而喝采。此外，台灣這個月再次籌組農訪團訪問華府及相關農業州，包括林德柏格的居住地—南達科他州，展現台灣對持續提升台美貿易夥伴關係的決心。

農業部長陳駿季9月率2025年中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團踏入美國國會大廈，與美國業者簽下採購意向書，要在未來4年採購美國黃豆、玉米、小麥與牛肉，規模為4年100億美元；賴總統今天再總統府表示，希望藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率，美國農產品也有助於提升台灣糧食安全。

賴總統指出，現在台灣是美國第7大貿易夥伴及第7大農產品出口市場；而美國也已成為台灣最大海外投資對象以及最大農產品出口市場，均顯示雙邊在農業及經貿領域彼此的需要及堅實的合作。

賴總統表示，在科技領域，台灣也是美國可信賴且重要的合作夥伴，未來希望運用台灣高科技產業優勢，強化台美在農業創新科技以及糧食安全韌性的合作；並提到，台灣位於「印太第一島鏈」和身為「全球非紅供應鏈」重要樞紐，面對地緣政治的風險和挑戰，相信區域相鄰、理念相近國家更應攜手合作，共同維護世界和平、穩定與繁榮。

賴總統表示，林德柏格此次率團來訪，不僅是台灣與美國在農業貿易跨越公私部門的互利共榮，更象徵雙方深化戰略經貿夥伴關係的腳步堅定且穩健，盼一起繼續努力讓台美關係持續茁壯，為全球繁榮帶來貢獻。

林德柏格致詞時首先感謝賴總統撥冗接見，也向所有受到樺加沙強颱影響的台灣民眾致上慰問之意；林德柏格說，此次代表團由25間美國企業組成，期盼此行能協助推動美國農產品銷售及與台灣方面建立持續的夥伴關係，也很高興能在中秋節這個別具重要意義的節日前夕來台，和大家共同慶祝。

林德柏格感謝台灣消費者持續購買美國農產品，台灣的進口農產品及食品中有25%來自美國，也為台灣糧食安全做出貢獻；身為台灣的朋友，美國也致力於藉由保障能源安全讓台灣更具韌性。

林德柏格表示，繼上周台灣農業部長率領「農產品貿易赴美友好訪問團」後，美國訪團也帶著善意而來，決定進一步開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場；希望這項宣布能在中秋佳節到來之際，為台灣許多家庭帶來歡樂和富足。非常期待後續的交流討論，期盼雙方關係持續發展，共同繁榮。

訪賓一行由外交部次長吳志中、農業部次長杜文珍及美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin M. Lang）陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

