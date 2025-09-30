北市政風處稱他「柯前領導」 柯文哲怒嗆：難道被中共接管了嗎？

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇作證，並傳喚民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民行交互詰問。柯文哲庭末再批拿他的行事曆是「政治偵防」，台北市政府政風處新聞稿還遍布「中共用語」，怒嗆「難道政風被中共接管了嗎？」

柯文哲指出，他再次強調京華城案，除了3次便當會之外，和應曉薇沒有私下聯絡，如果京華城案是如起訴書所寫，柯文哲、應曉薇、沈慶京合謀圖利貪汙案，為什麼他和應曉薇沒有聯絡？

柯文哲說，他和應曉薇之間沒有電話、LINE，8年來沒有吃過飯，只有在台北市政府11樓吳三連廳的便當會、幾場公眾活動。如果他和應曉薇沒有聯絡，檢察官指控他們有犯意聯絡，又有什麼證據可以證明？他認為檢察官為了羅織罪名，編了很多故事。

柯文哲表示，檢察官上周四開會拿出他擔任市長期間的行事曆，裡面有很多他的私人行程，他批評是「政治偵防」，檢方推給台北市政府政風處，而政風處深夜發新聞稿，錯字百出令人驚訝，高層連新聞稿看都沒看就發。

他說，北市府政風處新聞稿不是稱他為柯前市長，而是稱他為「柯前領導」，伺服器也寫成「檔案服務器」，為什麼政風處用的是中共用語，難道政風被中共接管了嗎？

柯文哲表示，他的行事曆是從2013年開始的，但他是2014年才上任，難道秘書處前一年就預知他要當市長了嗎？他很同情公訴檢察官，要幫忙收拾偵查檢察官林俊言的爛攤子。

柯文哲說，應曉薇是國民黨議員，他講難聽一點，應曉薇連議員惡劣排行榜根本都排不上，應曉薇講話「嗲聲嗲氣」，公務員感覺不舒服就會送晨會，公務員知道市長要做，就是市長要扛責任，但京華城案都沒有。他還是相信他的公務員，他認為應曉薇不會對公務員造成心理壓力。

